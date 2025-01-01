Спектакль «Блистательный Санкт-Петербург» - это театральная фантазия, созданная на основе поэзии Серебряного века. Он переносит зрителя в волшебные грёзы русского символизма и модернизма начала ХХ века.
Угол Малой Морской и Гороховой, знаменитый ресторан «Вена» и литературно-артистическое кабаре «Подвал Бродячей собаки» были центрами культурной жизни Петербурга. Эти места стали пристанищем для представителей разных течений: сатириконовцев, эгофутуристов, символистов, акмеистов и имажинистов. Каждый вечер здесь звучали музыка и стихи, стихи, стихи…
На сцене спектакля можно увидеть, как в длинном сюртуке и чёрном регате проходит Гумилёв, не оставляющий без внимания ни одной красивой женщины. А Ахматова, затянутая в чёрный шёлк, с крупным овалом камеи у пояса, словно вплывает в атмосферу этого яркого времени.
Спектакль театра «Монплезир» наполнен великолепными артистами, изысканными костюмами и отточенными музыкальными номерами. Зрители смогут насладиться музыкой начала века и атмосферой аристократизма, которой пропитано каждое мгновение представления.
В «Блистательном Санкт-Петербурге» заняты 6 актёров, и звучит поэзия таких великих авторов, как:
Не упустите возможность погрузиться в атмосферу Серебряного века и насладиться шедеврами русской поэзии на сцене театра «Монплезир»!