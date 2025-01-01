Театральная фантазия о Санкт-Петербурге

Спектакль «Блистательный Санкт-Петербург» - это театральная фантазия, созданная на основе поэзии Серебряного века. Он переносит зрителя в волшебные грёзы русского символизма и модернизма начала ХХ века.

Культурные Центры Петербурга

Угол Малой Морской и Гороховой, знаменитый ресторан «Вена» и литературно-артистическое кабаре «Подвал Бродячей собаки» были центрами культурной жизни Петербурга. Эти места стали пристанищем для представителей разных течений: сатириконовцев, эгофутуристов, символистов, акмеистов и имажинистов. Каждый вечер здесь звучали музыка и стихи, стихи, стихи…

Знаменитые Личности

На сцене спектакля можно увидеть, как в длинном сюртуке и чёрном регате проходит Гумилёв, не оставляющий без внимания ни одной красивой женщины. А Ахматова, затянутая в чёрный шёлк, с крупным овалом камеи у пояса, словно вплывает в атмосферу этого яркого времени.

Великолепие Артистов

Спектакль театра «Монплезир» наполнен великолепными артистами, изысканными костюмами и отточенными музыкальными номерами. Зрители смогут насладиться музыкой начала века и атмосферой аристократизма, которой пропитано каждое мгновение представления.

Поэтическое Наполнение

В «Блистательном Санкт-Петербурге» заняты 6 актёров, и звучит поэзия таких великих авторов, как:

Николай Агнивцев

Игорь Северянин

Фёдор Сологуб

Саша Чёрный

Даниил Хармс

Николай Гумилёв

Александр Вертинский

Вера Лурье

Аделаида Герцык

Марина Цветаева

София Парнок

Черубина де Габриак

Иннокентий Анненский

Галина Галина

Давид Бурлюк

Владимир Маяковский

Анатолий Мариенгоф

Сергей Есенин

Анна Ахматова

Ирина Одоевцева

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу Серебряного века и насладиться шедеврами русской поэзии на сцене театра «Монплезир»!