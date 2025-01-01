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Блистательный Санкт-Петербург
Киноафиша Блистательный Санкт-Петербург

Спектакль Блистательный Санкт-Петербург

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Театральная фантазия о Санкт-Петербурге

Спектакль «Блистательный Санкт-Петербург» - это театральная фантазия, созданная на основе поэзии Серебряного века. Он переносит зрителя в волшебные грёзы русского символизма и модернизма начала ХХ века.

Культурные Центры Петербурга

Угол Малой Морской и Гороховой, знаменитый ресторан «Вена» и литературно-артистическое кабаре «Подвал Бродячей собаки» были центрами культурной жизни Петербурга. Эти места стали пристанищем для представителей разных течений: сатириконовцев, эгофутуристов, символистов, акмеистов и имажинистов. Каждый вечер здесь звучали музыка и стихи, стихи, стихи…

Знаменитые Личности

На сцене спектакля можно увидеть, как в длинном сюртуке и чёрном регате проходит Гумилёв, не оставляющий без внимания ни одной красивой женщины. А Ахматова, затянутая в чёрный шёлк, с крупным овалом камеи у пояса, словно вплывает в атмосферу этого яркого времени.

Великолепие Артистов

Спектакль театра «Монплезир» наполнен великолепными артистами, изысканными костюмами и отточенными музыкальными номерами. Зрители смогут насладиться музыкой начала века и атмосферой аристократизма, которой пропитано каждое мгновение представления.

Поэтическое Наполнение

В «Блистательном Санкт-Петербурге» заняты 6 актёров, и звучит поэзия таких великих авторов, как:

  • Николай Агнивцев
  • Игорь Северянин
  • Фёдор Сологуб
  • Саша Чёрный
  • Даниил Хармс
  • Николай Гумилёв
  • Александр Вертинский
  • Вера Лурье
  • Аделаида Герцык
  • Марина Цветаева
  • София Парнок
  • Черубина де Габриак
  • Иннокентий Анненский
  • Галина Галина
  • Давид Бурлюк
  • Владимир Маяковский
  • Анатолий Мариенгоф
  • Сергей Есенин
  • Анна Ахматова
  • Ирина Одоевцева

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу Серебряного века и насладиться шедеврами русской поэзии на сцене театра «Монплезир»!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Монплезир Санкт-Петербург, Б.Подъяческая, 14
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Монплезир Санкт-Петербург, Б.Подъяческая, 14
19:00 от 2000 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Монплезир Санкт-Петербург, Б.Подъяческая, 14
19:00 от 2000 ₽

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