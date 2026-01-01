Спектакль Блистательный Санкт-Петербург. P.S

Литературный концерт, посвященный любви к Санкт-Петербургу

Этот концерт – наше признание в любви к Санкт-Петербургу. В программе вы найдете уникальные и неожиданные, смешные и печальные, остросоциальные и смелые произведения русских поэтов и писателей 19-20 века.

Литературные мастера

В концерт войдут произведения таких выдающихся авторов, как Анна Ахматова, Николай Гумилёв, Иосиф Бродский, Сергей Довлатов и многие другие. Эти гениальные произведения пронизаны неповторимой красотой литературной традиции, душа которой — Петербург.

Искусство и традиции

Следуя традициям уникальной актёрской школы Юрия Томошевского, артисты Романтического театра стремятся передать индивидуальное звучание каждого автора. Они создают атмосферу, которая позволяет зрителю ближе соприкоснуться с сокровенной сутью произведений великих поэтов и писателей.

Что вас ждет

В этом особом, волшебном поэтическом мире легко забыть о бедах и бытовых неурядицах современного мира. Вернувшись из этого поэтического опыта, вы словно заново увидите красоту окружающего мира.

Кому будет интересно

Концерт будет особенно интересен любителям литературы и музыки, а также всем, кто ценит культурное наследие Санкт-Петербурга.