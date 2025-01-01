Блистательный Сальери. Старинный орган, сопрано и контратенор

Личность известного итальянского и австрийского композитора Антонио Сальери овеяна загадочной историей, особенно в контексте смерти В.А. Моцарта. Эта мифическая история широко распространилась благодаря «Маленькой трагедии» А. С. Пушкина и фильму Милоша Формана «Амадеус». Однако сам Сальери не стремился к такой скандальной известности.
Трагедия Пушкина и последующие интерпретации значительно изменили образ Сальери. Реальный исторический персонаж, высоко ценимый современниками как талантливый композитор и педагог, превратился в символ зависти и клеветы. Несмотря на это, Сальери оставил значительный след в австрийской музыкальной культуре, обучая таких музыкантов, как Бетховен.
В этот вечер для вас прозвучат шедевры вокальной музыки маэстро Сальери. Вокальные партии исполнят:
Программа концерта включает:
Обратите внимание, что программа может меняться. Исполняют лауреаты международных конкурсов:
Продолжительность концерта: 70 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!