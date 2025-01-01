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Блистательный Сальери. Старинный орган, сопрано и контратенор
Билеты от 1000₽
Киноафиша Блистательный Сальери. Старинный орган, сопрано и контратенор

Блистательный Сальери. Старинный орган, сопрано и контратенор

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Шедевры Антонио Сальери в англиканском соборе

Личность известного итальянского и австрийского композитора Антонио Сальери овеяна загадочной историей, особенно в контексте смерти В.А. Моцарта. Эта мифическая история широко распространилась благодаря «Маленькой трагедии» А. С. Пушкина и фильму Милоша Формана «Амадеус». Однако сам Сальери не стремился к такой скандальной известности.

Трагедия Пушкина и последующие интерпретации значительно изменили образ Сальери. Реальный исторический персонаж, высоко ценимый современниками как талантливый композитор и педагог, превратился в символ зависти и клеветы. Несмотря на это, Сальери оставил значительный след в австрийской музыкальной культуре, обучая таких музыкантов, как Бетховен.

Концертные произведения

В этот вечер для вас прозвучат шедевры вокальной музыки маэстро Сальери. Вокальные партии исполнят:

  • Наталия Дубровская (сопрано)
  • Рустам Яваев (контратенор), приглашенный солист Большого театра с уникальным и редчайшим голосом.

Программа концерта включает:

  • А. Сальери. Ария Евы из оратории «Gesu al Limbo»
  • Речитатив и Ария Иоанна «E forse in utile sarebbe. Ritornera fra voi» из оратории «Страсти Господа нашего Иисуса Христа»
  • Sancta Maria
  • Речитатив и Ария Иоанна «Quanto darcano e di presago avvolse. Dovunque il guardo io giro» из оратории «Страсти Господа нашего Иисуса Христа»
  • Концертино соль-мажор для флейты с оркестром (I часть, переложение для органа)
  • Речитатив и Ария Иоанна «Oh, se veduto avessi. Come avista di pene si fiere» из оратории «Страсти Господа нашего Иисуса Христа»
  • «Mater Jesu» из Offertorio

Обратите внимание, что программа может меняться. Исполняют лауреаты международных конкурсов:

  • Рустам Яваев (контратенор), приглашенный солист ГАБТ России и Геликон-опера
  • Наталия Дубровская (сопрано)
  • Мария Моисеева (орган)

Информация для зрителей

Продолжительность концерта: 70 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

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