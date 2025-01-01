Блистательный Сальери. Старинный орган, сопрано и контратенор

Шедевры Антонио Сальери в англиканском соборе

Личность известного итальянского и австрийского композитора Антонио Сальери овеяна загадочной историей, особенно в контексте смерти В.А. Моцарта. Эта мифическая история широко распространилась благодаря «Маленькой трагедии» А. С. Пушкина и фильму Милоша Формана «Амадеус». Однако сам Сальери не стремился к такой скандальной известности.

Трагедия Пушкина и последующие интерпретации значительно изменили образ Сальери. Реальный исторический персонаж, высоко ценимый современниками как талантливый композитор и педагог, превратился в символ зависти и клеветы. Несмотря на это, Сальери оставил значительный след в австрийской музыкальной культуре, обучая таких музыкантов, как Бетховен.

Концертные произведения

В этот вечер для вас прозвучат шедевры вокальной музыки маэстро Сальери. Вокальные партии исполнят:

Наталия Дубровская (сопрано)

Рустам Яваев (контратенор), приглашенный солист Большого театра с уникальным и редчайшим голосом.

Программа концерта включает:

А. Сальери. Ария Евы из оратории «Gesu al Limbo»

Речитатив и Ария Иоанна «E forse in utile sarebbe. Ritornera fra voi» из оратории «Страсти Господа нашего Иисуса Христа»

Sancta Maria

Речитатив и Ария Иоанна «Quanto darcano e di presago avvolse. Dovunque il guardo io giro» из оратории «Страсти Господа нашего Иисуса Христа»

Концертино соль-мажор для флейты с оркестром (I часть, переложение для органа)

Речитатив и Ария Иоанна «Oh, se veduto avessi. Come avista di pene si fiere» из оратории «Страсти Господа нашего Иисуса Христа»

«Mater Jesu» из Offertorio

Обратите внимание, что программа может меняться. Исполняют лауреаты международных конкурсов:

Рустам Яваев (контратенор), приглашенный солист ГАБТ России и Геликон-опера

Наталия Дубровская (сопрано)

Мария Моисеева (орган)

Информация для зрителей

Продолжительность концерта: 70 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!