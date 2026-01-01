Спектакль Блистательный Петербург!

«Блистательный Петербург!» — музыкально-поэтическое путешествие в прошлое

«Блистательный Петербург!» переносит зрителей в атмосферу Санкт-Петербурга начала XX века, оживляя страницы одноимённого цикла стихов Николая Агнивцева. На сцене двое актрис, словно волшебные Нимфы, воссоздают картины города: его величественные гранитные набережные, романтические закаты на стрелке Васильевского острова, оживлённые улочки и уютные уголки, где разворачивались любовные истории.

Чем впечатляет постановка:

Исторические образы Петербурга: в спектакле оживают Екатерининский канал, Мойка, запах знаменитых Доминикских пирожков, и таинственная атмосфера Белого ужина у Данона.

в спектакле оживают Екатерининский канал, Мойка, запах знаменитых Доминикских пирожков, и таинственная атмосфера Белого ужина у Данона. Тонкая лирика: стихи Агнивцева погружают в размышления о жизни, любви и красоте Петербурга прошлого.

стихи Агнивцева погружают в размышления о жизни, любви и красоте Петербурга прошлого. Игра актрис: Ольга Ермакова и Полина Руновская мастерски передают настроение времени, создавая на сцене живую и чарующую картину.

Почему стоит посмотреть:

Это возможность познакомиться с творчеством Николая Агнивцева, ощутить дух старого Петербурга и его уникальную атмосферу.

Спектакль подходит как для тех, кто любит поэзию, так и для поклонников театра, ценящих музыкально-поэтические постановки.

Живописные образы города, переданные через слова и игру, сделают этот вечер незабываемым.

Для знатоков:

Название спектакля отсылает к эпитету, которым часто награждали Петербург в начале XX века. Эту эпоху принято считать «серебряным веком» русской культуры, и она оставила богатое наследие не только в поэзии, но и в музыке, архитектуре и моде.