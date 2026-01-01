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Блистательный Петербург!
Киноафиша Блистательный Петербург!

Спектакль Блистательный Петербург!

12+
Продолжительность 1 час 20 минут
Возраст 12+

О спектакле

«Блистательный Петербург!» — музыкально-поэтическое путешествие в прошлое

«Блистательный Петербург!» переносит зрителей в атмосферу Санкт-Петербурга начала XX века, оживляя страницы одноимённого цикла стихов Николая Агнивцева. На сцене двое актрис, словно волшебные Нимфы, воссоздают картины города: его величественные гранитные набережные, романтические закаты на стрелке Васильевского острова, оживлённые улочки и уютные уголки, где разворачивались любовные истории.

Чем впечатляет постановка:

  • Исторические образы Петербурга: в спектакле оживают Екатерининский канал, Мойка, запах знаменитых Доминикских пирожков, и таинственная атмосфера Белого ужина у Данона.
  • Тонкая лирика: стихи Агнивцева погружают в размышления о жизни, любви и красоте Петербурга прошлого.
  • Игра актрис: Ольга Ермакова и Полина Руновская мастерски передают настроение времени, создавая на сцене живую и чарующую картину.

Почему стоит посмотреть:

  • Это возможность познакомиться с творчеством Николая Агнивцева, ощутить дух старого Петербурга и его уникальную атмосферу.
  • Спектакль подходит как для тех, кто любит поэзию, так и для поклонников театра, ценящих музыкально-поэтические постановки.
  • Живописные образы города, переданные через слова и игру, сделают этот вечер незабываемым.

Для знатоков:
Название спектакля отсылает к эпитету, которым часто награждали Петербург в начале XX века. Эту эпоху принято считать «серебряным веком» русской культуры, и она оставила богатое наследие не только в поэзии, но и в музыке, архитектуре и моде.

В ролях
Ольга Ермакова
Полина Руновская
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