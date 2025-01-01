Экскурсия по Александринскому театру и Музею русской драмы

Александринский театр — старейший государственный театр России, ранее являвшийся главной императорской сценой. Величественное здание, созданное по проекту архитектора К.И. Росси, сохраняет атмосферу блестящего императорского театра.

Ключевые остановки экскурсии

Во время экскурсии участники смогут:

Пройтись по Каретной галерее, где останавливались роскошные экипажи;

Посетить Зрительское и Царское фойе;

Полюбоваться прекрасным Зрительным залом.

Тайны театра

Экскурсанты познакомятся с секретами театральной жизни, включая:

Истории Царской ложи и Личной ложи императора Николая I;

Удивительные находки, обнаруженные под полом зрительного зала во время реконструкции в 2006 году;

Акустическую трубу, использовавшуюся для проверки звука;

Забавные театральные легенды.

Музей русской драмы

Посещение экспозиции Музея русской драмы позволит ознакомиться со сценическими костюмами и предметами театрального быта. Участники смогут:

Воссоздать в воображении величественные спектакли Александринского театра, такие как «Дон Жуан» и «Маскарад» В.Э. Мейерхольда и А.Я. Головина;

Узнать о репертуаре театра XIX и XX веков;

Посмотреть платья из личного гардероба актрис, старинные билеты и эскизы к знаменитым спектаклям.

Экскурсия станет отличной возможностью для любителей театра и его архитектуры узнать больше о выдающейся истории Александринского театра.