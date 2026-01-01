Оповещения от Киноафиши
Блиц-концерт «Органная Вселенная»
Блиц-концерт «Органная Вселенная»

0+
Возраст 0+

О концерте

Знакомство с королём инструментов

Приглашаем вас на уникальный органный концерт, который станет идеальным началом для тех, кто впервые откроет для себя этот удивительный инструмент. Вы сможете услышать самые известные органные шедевры от Иоганна Себастьяна Баха до Филипа Гласса.

Программа концерта

В рамках однопарного концерта продлится всего один час. Вас ждут произведения:

  • Бах И. С. — Хоральная прелюдия «Я взываю к тебе, Господь Иисус Христос» (из «Органной книжечки», BWV 639)
  • Бах И. С. — Токката ре минор (BWV 565)
  • Бах И. С. — Концерт для органа ля минор по Антонио Вивальди (BWV 593, I часть)
  • Бах И. С. — Адажио из Концерта ре минор по А. Марчелло
  • Бальбатр — Вариации на темы марша «Марсельеза» и арии «Ca ira»
  • Вьерн — «Вестминстерские колокола»
  • Гласс — «Утренние пассажи» из кинофильма «Часы»
  • Боэльман — Токката из «Готической сюиты»

Непередаваемые ощущения

Узнать особенности звука 25-тонного органа и ощутить его вибрации — это незабываемый опыт. Концерт «блиц» формата стремится показать лучшее и самое значимое за короткое время, поэтому вы точно не останетесь равнодушными.

Выбор формата

После посещения этого концерта многие зрители хотят глубже познакомиться с органной музыкой. Вы можете выбрать формат, который вам подходит: блиц-концерт цифрового мультимедийного органа, органные экскурсии или отдельные концерты.

Ведение концерта: Тарас Багинец (орган).

Май
Июнь
11 мая понедельник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 500 ₽
15 июня понедельник
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 500 ₽

