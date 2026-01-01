Блиц-концерт «Органная Вселенная»

Приглашаем вас на уникальный органный концерт, который станет идеальным началом для тех, кто впервые откроет для себя этот удивительный инструмент. Вы сможете услышать самые известные органные шедевры от Иоганна Себастьяна Баха до Филипа Гласса.
В рамках однопарного концерта продлится всего один час. Вас ждут произведения:
Узнать особенности звука 25-тонного органа и ощутить его вибрации — это незабываемый опыт. Концерт «блиц» формата стремится показать лучшее и самое значимое за короткое время, поэтому вы точно не останетесь равнодушными.
После посещения этого концерта многие зрители хотят глубже познакомиться с органной музыкой. Вы можете выбрать формат, который вам подходит: блиц-концерт цифрового мультимедийного органа, органные экскурсии или отдельные концерты.
Ведение концерта: Тарас Багинец (орган).