Блиц-концерт «Органная Вселенная»
6+
О концерте/спектакле

Органный концерт в Екатеринбурге

Вас ждут самые известные органные шедевры от Иоганна Себастьяна Баха до Филипа Гласса. Органист Тарас Багинец приглашает вас на знакомство с «королём инструментов» через настоящую органную классику.

Блиц-концерт: кратко и ярко

Выбор лучших произведений — задача непростая. Формат блиц-концерта стремится показать всё самое значимое и яркое за короткое время. Услышав дыхание 25-тонного гиганта и почувствовав jego вибрации, вы получите незабываемое и вдохновляющее первое впечатление!

После посещения этого концерта вы точно не останетесь равнодушными. С высокой вероятностью, вам захочется продолжить знакомство с органом. Вы можете выбирать формат, который вам больше по душе: будь то блиц-концерт цифрового мультимедийного органа, органные экскурсии, отдельные концерты или целые концертные серии сезона 2025/2026.

Не упустите возможность погрузиться в завораживающий мир органной музыки!

Купить билет на концерт Блиц-концерт «Органная Вселенная»

Октябрь
12 октября воскресенье
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 600 ₽

