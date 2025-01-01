Органный концерт в Екатеринбурге

Приглашаем вас на уникальный блиц-концерт «Орган без границ» — идеальный формат для тех, кто впервые знакомится с миром органной музыки. Этот концерт предлагает зрителям возможность услышать три разных органа в исполнении талантливых музыкантов.

Краткий формат

Концерт продлится не более одного часа, что делает его удобным для зрителей любого возраста. Это отличная возможность окунуться в атмосферу органной музыки без долгих ожиданий.

Исполнители

Тарас Багинец — мастер игры на органе, который уже успел завоевать признание у публики.

Валерий Широков — талантливый percussion-музыкант, который добавит в звучание концерта ритмическую энергию.

Не упустите шанс услышать завораживающую музыку органов и насладиться живым исполнением. Это событие станет хорошей возможностью пообщаться с музыкой в новом формате!