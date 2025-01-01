Спектакль Блестящий дивертисмент. Театр балета им. Л. Якобсона

Балет «Блестящий дивертисмент» в Эрмитажном театре

Балет «Блестящий дивертисмент» — это одноактный спектакль, восстановленный Театром балета имени Л. Якобсона. Хореографией спектакля занимался основатель труппы Леонид Якобсон, который является одним из ключевых фигур в истории советского балета.

Спектакль поставлен на музыку Михаила Глинки, чьи композиции славятся своей мелодичностью и эмоциональной выразительностью. Это произведение входит в репертуар театра, отражая уникальное сочетание классического балета и самобытных работ хореографа XX века.

«Блестящий дивертисмент» представляет собой яркое событие для любителей искусства. Погружение в мир классического балета под руководством таких светил, как Якобсон и Глинка, будет интересным как для опытных зрителей, так и для новички, желающих открыть для себя тайны этого волшебного искусства.