Блестящие и популярные!

Входит в Абонемент 19 Сезон с оркестром Симфонический оркестр Программа Верди. Увертюра к опере «Сила судьбы» Масканьи. Интермеццо из оперы «Сельская честь» Россини. Увертюра к опере «Вильгельм Телль» Вагнер. Вступление к III действию оперы «Лоэнгрин» Верди. Триумфальный марш из оперы «Аида» Гуно. «Вальпургиева ночь» из оперы «Фауст» Бизе. Антракт к IV действию оперы «Кармен» Бизе. Болеро — фарандола из IV действия оперы «Кармен» Мусоргский. «Рассвет на Москва-реке» из оперы «Хованщина» Римский-Корсаков. «Три чуда» из оперы «Сказка о царе Салтане» Глинка. «Арагонская хота» Глазунов. Антракт из I действия из балета «Раймонда» Прокофьев C.. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам» Чайковский. Па-де-де из балета «Щелкунчик» Лаконичные шедевры, передающие колорит Италии, Швейцарии, Франции и Испании. Драматичные мелодии Верди и Масканьи, нежные краски рассвета в мелодии Мусоргского, страстная хота Глинки и изящный танец из балета Чайковского. Перед очарованием любимых композиций в исполнении блестящего оркестра устоять невозможно! Участники Уральский академический филармонический оркестр Энхэ