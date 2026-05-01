Блестящее барокко: орган и две трубы
Билеты от 1200₽
Блестящее барокко: орган и две трубы

Возраст 12+
О концерте

Торжественная музыка барокко в соборе Святых Петра и Павла

Не упустите возможность насладиться великолепными звуками органа и труб в стенах исторического собора. В этот вечер на сцене выступят дуэт трубистов Алексей Корнильев и Михаил Гайдук, а также талантливая органистка Наталья Ужви. Их исполнение станет не только музыкальным событием, но и настоящим праздником для ушей.

Программа концерта включает произведения известных композиторов барокко, таких как Иоганн Себастьян Бах, Георг Фридрих Гендель, Антонио Вивальди и Иоганн Пахельбель. Каждый из этих мастеров создавал музыку, которая стала основой европейской культурной традиции и до сих пор восхищает слушателей своим разнообразием и глубиной.

Сочетание органа и труб даст возможность услышать уникальные звуковые явления, ведь в акустике собора эти инструменты раскрываются по-особенному, создавая атмосферу торжественности. Не прозвучит ли эта музыка и в вашем сердце? Приходите и убедитесь сами.

Ждем вас на концерте, который обещает быть ярким и незабываемым!

Май
28 мая четверг
20:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1200 ₽

