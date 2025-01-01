Меню
Блеск оперетты
Билеты от 1300₽
Киноафиша Блеск оперетты

Блеск оперетты

6+
Возраст 6+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Золотые шлягеры классиков жанра

Марина Агафонова (сопрано), Дмитрий Хромов (тенор) и Александр Гладков (баритон) приглашают на концерт, посвященный лучшим страницам оперетты. Под аккомпанемент и в сопровождении увлекательных рассказов Ирины Никоновой прозвучат арии, чардаши и любовные дуэты из произведений Иоганна Штрауса, Имре Кальмана, Франца Легара и Жака Оффенбаха.

Музыка, рождающая праздник

Программа включает:

  • дуэт Сильвы и Эдвина («Помнишь ли ты») из оперетты Сильва,
  • ария и дуэт Мистера Х из Принцессы цирка,
  • сцены из Цыганского барона,
  • Тост Графа Орловского («Друзья мои, я очень рад...») из Летучей мыши,
  • чардаши из Марицы и Летучей мыши,
  • хиты из Веселой вдовы, включая песню Ганны, куплеты Данило и любовный дуэт.

Также в программе – ария из оперетты Оффенбаха Муж за дверью, которая знаменовала рождение жанра в 1855 году.

Увлекательное погружение в жанр

Зрителей ждут не только музыкальные шедевры, но и истории об оперетте, ее создателях и героях, рассказанные Ириной Никоновой. Концерт станет настоящим праздником, наполнив зал атмосферой легкости, юмора и любви.

30 декабря
Дом музыки Москва, Космодамианская наб., 52, стр. 8
19:00 от 1300 ₽

