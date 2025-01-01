Блеск оперетты

Золотые шлягеры классиков жанра

Марина Агафонова (сопрано), Дмитрий Хромов (тенор) и Александр Гладков (баритон) приглашают на концерт, посвященный лучшим страницам оперетты. Под аккомпанемент и в сопровождении увлекательных рассказов Ирины Никоновой прозвучат арии, чардаши и любовные дуэты из произведений Иоганна Штрауса, Имре Кальмана, Франца Легара и Жака Оффенбаха.

Музыка, рождающая праздник

Программа включает:

дуэт Сильвы и Эдвина («Помнишь ли ты») из оперетты Сильва,

ария и дуэт Мистера Х из Принцессы цирка,

сцены из Цыганского барона,

Тост Графа Орловского («Друзья мои, я очень рад...») из Летучей мыши,

чардаши из Марицы и Летучей мыши,

хиты из Веселой вдовы, включая песню Ганны, куплеты Данило и любовный дуэт.

Также в программе – ария из оперетты Оффенбаха Муж за дверью, которая знаменовала рождение жанра в 1855 году.

Увлекательное погружение в жанр

Зрителей ждут не только музыкальные шедевры, но и истории об оперетте, ее создателях и героях, рассказанные Ириной Никоновой. Концерт станет настоящим праздником, наполнив зал атмосферой легкости, юмора и любви.