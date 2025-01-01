Погружение в мир мозаики: лекция Оксаны Карпенко

В России мозаика занимает особое место в культуре и искусстве. Эти уникальные произведения можно встретить повсюду — от убранства исторических храмов до панно на панельных домах и остановках. В 1960–1980-е годы мозаика достигла своего расцвета, став важным элементом декора, который преодолевал однообразие типовой застройки и визуально идентифицировал учреждения. Однако за утилитарностью скрывался настоящий эксперимент: художники создавали абстрактные композиции и удивительные формы, вдохновляясь научной фантастикой.

Сегодня мозаика вновь привлекает внимание. Современные авторы создают панно для общественных пространств — метро, ресторанов, библиотек и частных коллекций. Кроме того, каждый желающий может попробовать себя в роли художника-мозаичиста на специальных мастер-классах.

Лекция об искусстве мозаики

На лекции Оксаны Карпенко (Потаповой), искусствоведа и лектора просветительской компании «Петербург глазами инженера», вы сможете узнать о мозаике как художественном высказывании и инструменте формирования городской среды. Участники лекции познакомятся с утилитарной, утопичной и глубоко личной стороной этого искусства.

В программе — обзор самых интересных примеров мозаичного искусства и обсуждение его будущего. Не упустите возможность расширить свои знания и взглянуть на мозаики с новой перспективы!