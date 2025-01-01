Премьера спектакля «Блэкаут» в Московском Молодежном Центре

С 4 октября по 6 декабря 2025 года зрителей ждет уникальный мультижанровый спектакль «Блэкаут», который пройдет на сцене Московского Молодежного Центра «Планета КВН». Это новое направление ExDivid («ЭксДивид») представляют Максим и Екатерина Романовы, основатели творческого коллектива «РомановАрена», известного своими музыкально-цирковыми постановками.

Сюжет, который захватывает с первой минуты

Спектакль, созданный под руководством режиссера Максима Романова, погружает зрителей в необычную и захватывающую историю. В ней неожиданный ураган нарушает привычный порядок в столичном регионе, приводя к сбоям в электроснабжении аэропорта. Пассажиры, летящие в разные города, получают посадочные билеты с выходом номер 0 и, в поисках своего пути, оказываются в отделе невостребованного багажа. Здесь их настигает полный блэкаут: все двери заперты, а связь пропала.

На фоне этих событий, главный вопрос спектакля — каковы истинные приоритеты в жизни? Узники ситуации понимают, что рассчитывать им придется только на себя, и именно в этом контексте разворачивается интригующий сюжет.

Гармония жанров и впечатляющие исполнители

Одной из ключевых особенностей «Блэкаута» является гармоничный синтез различных жанров искусства. Авторская музыка и стихи, яркий вокал ведущих артистов московских мюзиклов и телепроектов, живые инструменты, грациозный балет — все это создаст уникальную атмосферу и сделает зрителей участниками захватывающего сюжета.

Не пропустите премьеру!

Удастся ли главным героям выбраться из отдела невостребованного багажа? Смогут ли они пересмотреть свои взгляды на жизнь и перезагрузиться? Не упустите возможность стать свидетелем премьеры аварийно-отключительного спектакля «Блэкаут» с 4 октября по 6 декабря на сцене Московского Молодежного Центра «Планета КВН».