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Блаженный остров
Киноафиша Блаженный остров

Спектакль Блаженный остров

Постановка
Et Cetera Александра Калягина 16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Трагикомедия Миколы Кулиша о поиске спасения 

Кто из нас не мечтал обрести свой «Блаженный остров»? А где он разместится – в малогабаритной квартире или в собственном доме на хуторе, не столь и важно. Каждый человек имеет право на счастье, личное счастье, на простые человеческие радости.

Семья Гуски и революция

Героям пьесы «Блаженный остров» тоже было важно сохранить свой маленький мирок, живущий простыми обывательскими интересами, но вместе с революцией в этот мир поселился и страх.

В поисках счастья

Эту трагикомическую историю про семью Савватия Савельевича Гуски, который хотел спастись от революции, а нашел смерть, написал Микола Кулиш, украинский драматург, которого по праву можно поставить в один ряд с Копковым, Эрдманом, Булгаковым.

Мечты о спокойной жизни

Автор честно клеймил зажиточного мещанина, претендующего всего лишь на спокойную и сытую жизнь. В 37-ом году его самого расстреляли. И что интересно, тех, кого он клеймил, сегодня нам кажутся вовсе не отрицательными персонажами, а, напротив, людьми пусть и смешными и в чем-то наивными, но вызывающими искреннее сочувствие.

Пьеса как живая история

Семь дочек на выданье выросло в семье незадачливого Гуски, их бы вовремя замуж выдать, да еще в собственных интрижках разобраться, а тут революция, которой не интересны такие ничтожные проблемы на фоне затеянных глобальных преобразований.

Спектакль Михаила Бычкова

Пьеса, как это бывает в настоящей литературе, обретает свою жизнь, иногда даже автором не предполагаемую. И сегодня эта жизнь возникнет в спектакле известного режиссера Михаила Бычкова, лауреата Премии Станиславского и его соавтора художника Николая Симонова. Мир, который они создают, наполнен добрым юмором, мудрыми размышлениями о дне сегодняшнем и, главное, живыми чувствами живых людей.

Режиссер
Михаил Бычков
В ролях
Игорь Золотовицкий
Игорь Золотовицкий
Наталия Житкова
Елизавета Рыжих
Ольга Котельникова
Анна Дианова
Анна Дианова

Фотографии

Блаженный остров Блаженный остров Блаженный остров Блаженный остров Блаженный остров Блаженный остров Блаженный остров Блаженный остров
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