Трагикомедия Миколы Кулиша о поиске спасения

Кто из нас не мечтал обрести свой «Блаженный остров»? А где он разместится – в малогабаритной квартире или в собственном доме на хуторе, не столь и важно. Каждый человек имеет право на счастье, личное счастье, на простые человеческие радости.

Семья Гуски и революция

Героям пьесы «Блаженный остров» тоже было важно сохранить свой маленький мирок, живущий простыми обывательскими интересами, но вместе с революцией в этот мир поселился и страх.

В поисках счастья

Эту трагикомическую историю про семью Савватия Савельевича Гуски, который хотел спастись от революции, а нашел смерть, написал Микола Кулиш, украинский драматург, которого по праву можно поставить в один ряд с Копковым, Эрдманом, Булгаковым.

Мечты о спокойной жизни

Автор честно клеймил зажиточного мещанина, претендующего всего лишь на спокойную и сытую жизнь. В 37-ом году его самого расстреляли. И что интересно, тех, кого он клеймил, сегодня нам кажутся вовсе не отрицательными персонажами, а, напротив, людьми пусть и смешными и в чем-то наивными, но вызывающими искреннее сочувствие.

Пьеса как живая история

Семь дочек на выданье выросло в семье незадачливого Гуски, их бы вовремя замуж выдать, да еще в собственных интрижках разобраться, а тут революция, которой не интересны такие ничтожные проблемы на фоне затеянных глобальных преобразований.

Спектакль Михаила Бычкова

Пьеса, как это бывает в настоящей литературе, обретает свою жизнь, иногда даже автором не предполагаемую. И сегодня эта жизнь возникнет в спектакле известного режиссера Михаила Бычкова, лауреата Премии Станиславского и его соавтора художника Николая Симонова. Мир, который они создают, наполнен добрым юмором, мудрыми размышлениями о дне сегодняшнем и, главное, живыми чувствами живых людей.