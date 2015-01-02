Спектакль «Блаженный остров» в Театре Гоголя

В Театре Гоголя состоится спектакль по пьесе Миколы Кулиша, написанной в 1925 году. Постановка выполнена Ярославским государственным театральным институтом имени Фирса Шишигина под руководством мастера курса и режиссера-постановщика Александра Кузина и режиссера Егора Кубрака.

События «Блаженного острова» разворачиваются в южном городке бывшей Российской империи через два года после прихода большевиков к власти. В центре сюжета — трагикомическая история жизни коллежского асессора Савватия Савельевича Гуски, его жены и семи дочерей. Эти герои пытаются сохранить привычный уклад жизни в эпоху перемен. Рождество, молитва, кутья и ароматная колбаса — это всё, что дорого семье Гуски.

Савватий, не запятнавший свое имя до революции, стремится уберечь свою семью от новой власти и ищет refuge на «блаженном острове» — единственном месте, которое не тронула революция. Однако истории счастливыми финалами не всегда заканчиваются...

Длительность и состав

Продолжительность спектакля составляет 2 часа 15 минут с антрактом.

Действующие лица и исполнители: