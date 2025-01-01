Меню
Блаженный час
Киноафиша Блаженный час

Блаженный час

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Блаженный час: вечер романтической песни в Петербург-концерте

Приглашаем вас на утончённый концерт «Блаженный час», который подарит вам вечер романтической музыки. В программе звучат произведения классиков: Моцарта, Шуберта, Шумана, Р. Штрауса и Рахманинова. Это возможность насладиться великолепными произведениями, которые вдохновляют и трогают душу.

Исполнители

  • Галина Сидоренко – заслуженная артистка России, обладательница меццо-сопрано, которая завораживает своим голосом и сценическим обаянием.
  • Анна Корзун – лауреат международного конкурса, виртуоз на фортепиано, чей талант не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Ведущая концерта

Екатерина Сергеева – опытный концертмейстер, которая проведет зрителей через этот музыкальный путь, рассказывая интересные факты о каждой из композиций.

Продолжительность концерта

Концерт идет 1 час 30 минут с антрактом. Убедитесь, что вы не пропустите ни одной ноты!

Не упустите шанс прийти и насладиться одним из самых романтичных вечеров этого сезона!

Купить билет на концерт Блаженный час

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
26 ноября среда
19:00
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
от 700 ₽

