Приглашаем вас на утончённый концерт «Блаженный час», который подарит вам вечер романтической музыки. В программе звучат произведения классиков: Моцарта, Шуберта, Шумана, Р. Штрауса и Рахманинова. Это возможность насладиться великолепными произведениями, которые вдохновляют и трогают душу.
Екатерина Сергеева – опытный концертмейстер, которая проведет зрителей через этот музыкальный путь, рассказывая интересные факты о каждой из композиций.
Концерт идет 1 час 30 минут с антрактом. Убедитесь, что вы не пропустите ни одной ноты!
Не упустите шанс прийти и насладиться одним из самых романтичных вечеров этого сезона!