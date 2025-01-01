Blast festival

Музыкальный фестиваль с любимыми инди-группами

Погрузитесь в атмосферу любимой инди-музыки на уникальном фестивале, где вас ждут живые выступления и тёплая обстановка. На сцене выступят такие группы, как Pompeya, Hospital и Cricket Captains, которые соберутся вместе впервые за три года!

Программа фестиваля

Фестиваль предлагает широкий спектр активностей. Вы сможете прийти днём, наслаждаясь диджей-сетами, бродить между стендами и участвовать в различных активностях. Не забудьте попробовать что-то вкусное на угощение — здесь есть возможность порадовать себя разнообразными лакомствами.

Время лайвов

Лайв-выступления начнутся под закат, когда музыка звучит особенно тепло и создает уникальную атмосферу. Ожидайте множество сюрпризов и ту самую атмосферу фестивалей 2010-х, по которой мы все так скучаем.

Покупка билетов

Билеты уже доступны для покупки. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события — берите билеты сейчас, так как в будущем они могут закончиться!