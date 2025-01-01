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Blast festival
Билеты от 600₽
Киноафиша Blast festival

Blast festival

16+
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Музыкальный фестиваль с любимыми инди-группами

Погрузитесь в атмосферу любимой инди-музыки на уникальном фестивале, где вас ждут живые выступления и тёплая обстановка. На сцене выступят такие группы, как Pompeya, Hospital и Cricket Captains, которые соберутся вместе впервые за три года!

Программа фестиваля

Фестиваль предлагает широкий спектр активностей. Вы сможете прийти днём, наслаждаясь диджей-сетами, бродить между стендами и участвовать в различных активностях. Не забудьте попробовать что-то вкусное на угощение — здесь есть возможность порадовать себя разнообразными лакомствами.

Время лайвов

Лайв-выступления начнутся под закат, когда музыка звучит особенно тепло и создает уникальную атмосферу. Ожидайте множество сюрпризов и ту самую атмосферу фестивалей 2010-х, по которой мы все так скучаем.

Покупка билетов

Билеты уже доступны для покупки. Не упустите возможность стать частью этого незабываемого события — берите билеты сейчас, так как в будущем они могут закончиться!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 сентября
Powerhouse Москва, Гончарная, 7/4
16:00 от 600 ₽

Фотографии

Blast festival Blast festival Blast festival Blast festival

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