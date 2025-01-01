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Благоволительницы
Билеты от 4000₽
Киноафиша Благоволительницы

Спектакль Благоволительницы

Первая постановка по мотивам романа Джонатана Литтелла в России
Постановка
Театр на Бронной 18+
Продолжительность 1 час 40 минут, без антракта
Возраст 18+
Билеты от 4000₽

О концерте/спектакле

Первый в России спектакль по одноименному роману Джонатана Литтелла

Спектакль стал художественным экспериментом для Театра на Бронной. Молодой режиссер, выпускник ГИТИСа Микита Ильинчик, выбрал для своей дебютной постановки сложный и многоплановый текст, который за 15 лет после публикации не был адаптирован для сцены в России.

Сложный выбор и сотрудничество с автором

Роман Литтелла «Благоволительницы» рассказывает о Второй мировой войне через глаза эсэсовца Максимилиана Ауэ, который, несмотря на отсутствие фанатичной преданности нацизму, становится частью страшной государственной машины. Его история не столько о самой войне, сколько о психологических этапах человека, пережившего страшные события. Автор романа долго отказывал в разрешении на постановку своей книги в России, но Ильинчик смог найти общий язык с писателем, и он стал исключением.

Отказ от документальности и акцент на людях

В спектакле нет явных символов нацизма или советской символики, а документальность сведена к минимуму. Режиссер сделал акцент на том, как травма войны влияет на людей, и это является главным смыслом постановки. Главной задачей Ильинчика было создать инсценировку объемного текста романа, из которого он выбрал несколько наиболее значимых для него сюжетных линий.

Тема травмы и войны

«Благоволительницы» — это спектакль, который не показывает войну в привычном её виде, а сосредотачивается на личных переживаниях и психологических травмах. Это история о людях, на которых эти травмы оставляют неизгладимый след, меняя их жизни навсегда.

Режиссер
Микита Ильинчик
В ролях
Дмитрий Цурский
Татьяна Лозовая
Владимир Яворский
Елизавета Базыкина
Эвелина Гатауллина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
11 сентября
Театр на Бронной Москва, М.Бронная, 4
19:00 от 4000 ₽

Фотографии

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