Спектакль Благоволительницы

Первый в России спектакль по одноименному роману Джонатана Литтелла

Спектакль стал художественным экспериментом для Театра на Бронной. Молодой режиссер, выпускник ГИТИСа Микита Ильинчик, выбрал для своей дебютной постановки сложный и многоплановый текст, который за 15 лет после публикации не был адаптирован для сцены в России.

Сложный выбор и сотрудничество с автором

Роман Литтелла «Благоволительницы» рассказывает о Второй мировой войне через глаза эсэсовца Максимилиана Ауэ, который, несмотря на отсутствие фанатичной преданности нацизму, становится частью страшной государственной машины. Его история не столько о самой войне, сколько о психологических этапах человека, пережившего страшные события. Автор романа долго отказывал в разрешении на постановку своей книги в России, но Ильинчик смог найти общий язык с писателем, и он стал исключением.

Отказ от документальности и акцент на людях

В спектакле нет явных символов нацизма или советской символики, а документальность сведена к минимуму. Режиссер сделал акцент на том, как травма войны влияет на людей, и это является главным смыслом постановки. Главной задачей Ильинчика было создать инсценировку объемного текста романа, из которого он выбрал несколько наиболее значимых для него сюжетных линий.

Тема травмы и войны

«Благоволительницы» — это спектакль, который не показывает войну в привычном её виде, а сосредотачивается на личных переживаниях и психологических травмах. Это история о людях, на которых эти травмы оставляют неизгладимый след, меняя их жизни навсегда.