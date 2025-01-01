Меню
Благотворительный стендап концерт
Киноафиша Благотворительный стендап концерт

Благотворительный стендап концерт

18+
Возраст 18+
О концерте/спектакле

Творческий вечер в поддержку Романа Попова

В рамках благотворительного вечера состоится выступление известных артистов, целью которого является сбор средств на лечение Романа Попова. Этот талантливый резидент Comedy Club и популярный актёр сериала «Полицейский с Рублёвки» нуждается в нашей помощи.

Выступающие артисты

В этот вечер зрителей порадуют:

  • Варвара Щербакова
  • Виктория Складчикова
  • Егор Свирский
  • Иван Половинкин
  • Максим Евдокимов
  • Елена Корнеева
  • Рамис Ахметов

Полезная информация

Приходя на это мероприятие, вы не только насладитесь выдающимися выступлениями талантливых актёров, но и внесёте свой вклад в важное дело. Все вырученные средства будут направлены на лечение Романа, который не раз радовал нас своими выступлениями.

Не упустите возможность стать частью этого важного события и поддержите нашего любимого артиста!

