К сожалению, постер отсутствует
Билеты от 600₽
Благотворительный Stand Up концерт

Благотворительный Stand Up концерт

16+
Возраст 16+
Билеты от 600₽

О концерте/спектакле

Первый StanDog концерт: стендап для помощи четвероногим друзьям

Совместно с волонтёрским движением «Погуляй собаку» мы приглашаем вас на первый StanDog концерт! Это уникальное событие объединяет любителей стендапа и тех, кто хочет помочь бездомным животным.

Что вас ждет?

На сцене выступят известные комики из телевизионных и интернет-шоу. Они готовы подарить вам незабываемые моменты смеха и радости. Все вырученные средства будут направлены в приют «Домашний», который заботится о бездомных животных.

Специальное предложение

В рамках акции при покупке шести билетов вы получите бутылочку вина в подарок! Это отличная возможность собрать компанию друзей для весёлого вечера.

Как помочь?

Каждый билет на концерт - это шаг к лучшей жизни для четвероногих. Присоединяйтесь к нам, чтобы не только повеселиться, но и внести свой вклад в спасение животных!

Не упустите шанс стать частью этого важного события. Ждем вас на StanDog концерте!

15 сентября
15 сентября
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
19:00 от 600 ₽

