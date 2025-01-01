Благотворительный Stand Up концерт

Первый StanDog концерт: стендап для помощи четвероногим друзьям

Совместно с волонтёрским движением «Погуляй собаку» мы приглашаем вас на первый StanDog концерт! Это уникальное событие объединяет любителей стендапа и тех, кто хочет помочь бездомным животным.

Что вас ждет?

На сцене выступят известные комики из телевизионных и интернет-шоу. Они готовы подарить вам незабываемые моменты смеха и радости. Все вырученные средства будут направлены в приют «Домашний», который заботится о бездомных животных.

Специальное предложение

В рамках акции при покупке шести билетов вы получите бутылочку вина в подарок! Это отличная возможность собрать компанию друзей для весёлого вечера.

Как помочь?

Каждый билет на концерт - это шаг к лучшей жизни для четвероногих. Присоединяйтесь к нам, чтобы не только повеселиться, но и внести свой вклад в спасение животных!

Не упустите шанс стать частью этого важного события. Ждем вас на StanDog концерте!