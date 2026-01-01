Детская музыкальная сказка о времени

Остросюжетная, динамичная и яркая современная авторская музыкальная сказка с видеопроекциями ожидает зрителей в исполнении артистов Юношеского театра Мюзикла. Спектакль поднимает важную тему ценности времени и его уважения.

Сюжет

В центре истории — группа детей, которые, оставаясь одни дома, легкомысленно относятся к времени. За это Время решает проучить их и отправляет в волшебную страну «безвременья». Оказавшись в этой удивительной местности, дети теряются и не знают, как вернуться домой.

Волшебные персонажи

В своей приключенческой поездке герои встречают множество необычных и волшебных существ, таких как Минутки, Хитрецы, Хранители желаний и Хранители времени. Эти персонажи помогают детям осознать важность момента и необходимость уважения к времени.

Уроки для зрителей

В процессе своих приключений дети понимают, что для возвращения в свой мир им нужно попросить прощения у самого Времени. Как это сделать? И какие уроки о времени они извлекут для себя? Ответы на эти вопросы ждут зрителей на спектакле.

Благотворительная миссия

Стоит отметить, что средства, собранные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд «ПРО ЖИЗНЬ». Таким образом, каждый зритель не только насладится волшебной сказкой, но и внесет свой вклад в доброе дело.