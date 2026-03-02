Оповещения от Киноафиши
Благотворительный мюзикл «Безымянная звезда»
Билеты от 5500₽
Киноафиша Благотворительный мюзикл «Безымянная звезда»

Спектакль Благотворительный мюзикл «Безымянная звезда»

12+
Возраст 12+
Билеты от 5500₽

О спектакле

Благотворительный спектакль «Безымянная звезда» в Театре имени А.С. Пушкина

В Театре имени А.С. Пушкина состоится благотворительный спектакль, который погрузит зрителей в атмосферу небольшого провинциального городка. За неполные сутки жизнь множества людей испытывает резкие перемены. Мюзикл «Безымянная звезда» наполнен светлым и романтичным настроением, что достигается благодаря великолепной музыке и мастерству актеров.

Прибыль от мероприятия будет направлена на поддержку талантливых детей, а перед спектаклем будут вручены гранты юным дарованиям. «Безымянная звезда» — это не просто музыкальная постановка, а яркий опыт для тех, кто ищет вдохновения и светлых историй.

Сюжет и персонажи

Мюзикл рассказывает красивую и глубокую историю выборов, которые встают перед каждым из нас. Главный герой — провинциальный учитель астрономии, живущий ради звезд и тишины, однажды встречает загадочную женщину из мира столичного блеска. В эту ночь полностью пересекаются два полюса жизни: подлинные чувства против расчетов, духовность против потребления, мечты против привычек.

Атмосфера спектакля

Каждый персонаж в мюзикле — либо романтик, либо материалист. Постановка не предлагает простых ответов, а задает вопросы, которые остаются в сознании надолго. Живой вокал, выразительная музыка и атмосфера большой сцены Театра имени Пушкина сделают этот вечер незабываемым и откроют новые горизонты восприятия.

Однократный показ

Спектакль состоится только один раз. На сцене выступят профессиональные руководители и предприниматели, чья энергия и самоотдача оставят зрителей под впечатлением. Каждый купленный билет станет вкладом в развитие юных талантов России. Не упустите возможность стать частью этого важного события!

Купить билет на спектакль Благотворительный мюзикл «Безымянная звезда»

Апрель
6 апреля понедельник
19:00
Театр им. Пушкина Москва, Тверской б-р, 23
от 5500 ₽

