Благотворительный концерт
Билеты от 800₽
18+
О концерте

Благотворительный стендап-концерт в Still Standup Moscow

Приглашаем вас на уникальный благотворительный концерт с участницами проекта «Женский стендап» на ТНТ, который пройдет в рамках фестиваля «Щедрая Улица». Этот вечер обещает быть не только эмоциональным, но и наполненным светом доброты и поддержки.

Концерт на пользу детей

Все средства, полученные с продажи билетов, будут направлены в фонд «Звезда на ладошке». Фонд помогает семьям детей с генетическими и другими тяжелыми заболеваниями, что делает ваше присутствие на концерте особенно важным. Вы не только насладитесь юмором талантливых комиков, но и внесете свою лепту в общее дело.

Творческий состав вечера

На сцене выступят:

  • Карина Салихова
  • Катя Котофеева
  • Вика Македонская
  • Алина Проскура
  • Амалия Гридина

Каждая из участниц обладает уникальным стилем и неповторимым чувством юмора, что обещает зрителям вечер, наполненный смехом и положительными эмоциями.

Почему это важно

Поддержка детей и их семей — не просто хорошее дело, а необходимость. Присутствуя на концерте, вы не только поддержите своих любимых комиков, но и поможете тем, кто нуждается в помощи. Будьте частью доброты и делайте мир лучше!

Декабрь
27 декабря суббота
16:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 800 ₽

