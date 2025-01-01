Благотворительный стендап-концерт в Still Standup Moscow

Приглашаем вас на уникальный благотворительный концерт с участницами проекта «Женский стендап» на ТНТ, который пройдет в рамках фестиваля «Щедрая Улица». Этот вечер обещает быть не только эмоциональным, но и наполненным светом доброты и поддержки.

Концерт на пользу детей

Все средства, полученные с продажи билетов, будут направлены в фонд «Звезда на ладошке». Фонд помогает семьям детей с генетическими и другими тяжелыми заболеваниями, что делает ваше присутствие на концерте особенно важным. Вы не только насладитесь юмором талантливых комиков, но и внесете свою лепту в общее дело.

Творческий состав вечера

На сцене выступят:

Карина Салихова

Катя Котофеева

Вика Македонская

Алина Проскура

Амалия Гридина

Каждая из участниц обладает уникальным стилем и неповторимым чувством юмора, что обещает зрителям вечер, наполненный смехом и положительными эмоциями.

Почему это важно

Поддержка детей и их семей — не просто хорошее дело, а необходимость. Присутствуя на концерте, вы не только поддержите своих любимых комиков, но и поможете тем, кто нуждается в помощи. Будьте частью доброты и делайте мир лучше!