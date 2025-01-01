Благотворительный концерт

Концерт в поддержку фонда «Дом с маяком»

Вас ждет уникальное событие — стендап-концерт в Stand Up Store Moscow. Это мероприятие не только порадует вас юмором, но и поможет тем, кто в этом нуждается.

Участники концерта

На сцене выступят талантливые комики:

Настя Веневитина

Вика Складчикова

Тимур Каргинов

Вадим Постильный

Алексей Квашонкин

О фонде «Дом с маяком»

Фонд «Дом с маяком» поддерживает детей и их семьи, попадающих в трудные жизненные ситуации. Участие в этом концерте поможет собрать средства для необходимых программ и услуг, которые фонд предоставляет.

Не пропустите шанс!

Приходите, смейтесь и помогайте! Ваше участие имеет значение. Каждый билет — это шаг к более светлому будущему для тех, кто нуждается в поддержке.