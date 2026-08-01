Выставка «Благословение Афродиты» в Государственном Эрмитаже

В Государственном Эрмитаже открылась выставка, посвященная образу невесты в античном искусстве и его художественным интерпретациям. Экспозиция «Благословение Афродиты» объединяет выдающиеся памятники античного собрания, раскрывающие один из самых поэтичных сюжетов древности — ритуал омовения невесты перед свадьбой. Этот обряд символизирует очищение и начало новой жизни.

Подготовка невесты в античную эпоху включала несколько этапов: торжественное шествие в дом жениха и обмен дарами. На выставке представлены мраморные скульптурные изображения богини любви и красоты Афродиты (римской Венеры), а также изделия керамики, связанные со свадебными обрядами, и изысканные ювелирные украшения, такие как кольца, серьги и браслеты.

Символика и влияние Афродиты

Изображения ритуала омовения невесты хорошо известны по древнегреческой вазописи V–IV веков до н.э. Здесь незримо присутствует сама Афродита и её златокрылые спутники — эроты. Брак под покровительством богини любви предстает как союз, основанный на обоюдном желании и счастье.

Центральным экспонатом выставки является скульптурная группа «Афродита и Эрот» (или «Венера и Амур») из знаменитой коллекции маркиза Кампаны. Этот шедевр демонстрирует преемственность художественных традиций и воплощает идею любви как божественного дара в интимном контексте брачного союза.

Аромат любви

Выставка дополнена атмосферой фиалки — цветка, которым украшались храмы Афродиты и свадебные венки невест. Это создает особую среду, погружающую зрителя в мир античной любви и красоты.

Выставка подготовлена Отделом Античного мира Государственного Эрмитажа под руководством Анны Алексеевны Трофимовой. Кураторы — научные сотрудники отдела, Мария Николаевна Ненахова и Ирина Викторовна Никулина.