Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве
Киноафиша Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве

Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве

0+
Возраст 0+

О выставке

Выставка «Благословение Афродиты» в Государственном Эрмитаже

В Государственном Эрмитаже открылась выставка, посвященная образу невесты в античном искусстве и его художественным интерпретациям. Экспозиция «Благословение Афродиты» объединяет выдающиеся памятники античного собрания, раскрывающие один из самых поэтичных сюжетов древности — ритуал омовения невесты перед свадьбой. Этот обряд символизирует очищение и начало новой жизни.

Подготовка невесты в античную эпоху включала несколько этапов: торжественное шествие в дом жениха и обмен дарами. На выставке представлены мраморные скульптурные изображения богини любви и красоты Афродиты (римской Венеры), а также изделия керамики, связанные со свадебными обрядами, и изысканные ювелирные украшения, такие как кольца, серьги и браслеты.

Символика и влияние Афродиты

Изображения ритуала омовения невесты хорошо известны по древнегреческой вазописи V–IV веков до н.э. Здесь незримо присутствует сама Афродита и её златокрылые спутники — эроты. Брак под покровительством богини любви предстает как союз, основанный на обоюдном желании и счастье.

Центральным экспонатом выставки является скульптурная группа «Афродита и Эрот» (или «Венера и Амур») из знаменитой коллекции маркиза Кампаны. Этот шедевр демонстрирует преемственность художественных традиций и воплощает идею любви как божественного дара в интимном контексте брачного союза.

Аромат любви

Выставка дополнена атмосферой фиалки — цветка, которым украшались храмы Афродиты и свадебные венки невест. Это создает особую среду, погружающую зрителя в мир античной любви и красоты.

Выставка подготовлена Отделом Античного мира Государственного Эрмитажа под руководством Анны Алексеевны Трофимовой. Кураторы — научные сотрудники отдела, Мария Николаевна Ненахова и Ирина Викторовна Никулина.

Купить билет на выставка Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве

Помощь с билетами
В других городах
Август
Сентябрь
Октябрь
16 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 августа понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 августа вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 августа среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 августа четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 августа пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 августа суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 августа понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 августа вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 августа среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 августа четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 августа пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 августа суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 августа воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
31 августа понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
2 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
3 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
4 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
5 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
6 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
7 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
8 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
9 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
10 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
11 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
12 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
13 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
14 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
15 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
16 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
17 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
18 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
19 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
20 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
21 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
22 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
23 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
24 сентября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
25 сентября пятница
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
26 сентября суббота
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
27 сентября воскресенье
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
28 сентября понедельник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
29 сентября вторник
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
30 сентября среда
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
1 октября четверг
09:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34

Фотографии

Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве Благословение Афродиты. Образ невесты в античном искусстве

В ближайшие дни

Вилла русского мецената
0+
Декоративно-прикладные Живопись Графика Скульптура Классическое искусство

Вилла русского мецената

16 августа в 09:00 Строгановский дворец
Билеты
Академичeский музеум
0+
Живопись Классическое искусство

Академичeский музеум

16 августа в 09:00 Музей Академии художеств
Билеты
Свадебные предметы мебели в быту людей прошлого
18+
Экскурсия

Свадебные предметы мебели в быту людей прошлого

22 августа в 12:00 Alter Ego Home
от 2000 ₽
Все выставки Москвы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше