Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Благосклонное участие
Киноафиша Благосклонное участие

Спектакль Благосклонное участие

12+
Продолжительность 1 час
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Моноспектакль Марины Улановой по рассказам Ивана Бунина

Моноспектакль Марины Улановой основан на романтических рассказах Ивана Бунина и рассказывает историю творческого пути, любви к профессии и размышлений о жизни. На сцене оживают темы любви, молодости, радости и мудрости, воплощённые в глубокой прозе одного из величайших русских писателей.

Чем привлекает спектакль:

  • Бунинская проза: трогательные и проникновенные рассказы о жизни, её красоте и мимолётности, вызывают в душе зрителя тёплые чувства и заставляют задуматься.
  • Мастерство актрисы: Марина Уланова создаёт живые образы и передаёт всю эмоциональную палитру произведений Бунина, делая каждую историю осязаемой и близкой.
  • Универсальность тем: спектакль поднимает вопросы, актуальные для каждого: как сохранить в себе любовь к жизни, как мудро распоряжаться радостями и как оставаться верным своим мечтам и искусству.

Основные акценты:

  • Оперная певица в центре сюжета: спектакль раскрывает жизнь женщины-артистки, её сомнения, стремления и размышления о пройденном пути.
  • Философская глубина: через рассказы Бунина звучат вечные вопросы: как сохранить радость и молодость в душе? Как не потерять себя в суматохе будней?

Почему стоит посмотреть:

  • Это возможность насладиться соединением высокой литературы с виртуозной актёрской игрой.
  • Спектакль предлагает тонкий и глубокий взгляд на важные аспекты человеческой жизни.
  • Марина Уланова на сцене — это всегда праздник для театральных ценителей, вдохновляющий и трогательный.

Для размышления после спектакля:
Как часто в жизни мы забываем о главном в погоне за мелочами? Этот спектакль напомнит о том, что настоящая жизнь — это искусство оставаться живым, любящим и творящим.

Режиссер
Игорь Волков
В ролях
Марина Уланова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Камерный театр «Площадка на Грибоедова» Санкт-Петербург, наб. Канала Грибоедова, 107/6
19:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

22'07
18+
Иммерсивный
22'07
4 сентября в 21:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 2900 ₽
Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
16 августа в 19:00 Легенда
Билеты
Лебединое озеро
6+
Балет
Лебединое озеро
24 августа в 19:30 Эрмитажный театр
от 3500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше