Благодарю тебя

Вечер музыки Арно Бабаджаняна с Уральским государственным русским оркестром

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый творчеству выдающегося композитора Арно Бабаджаняна. В исполнении Уральского государственного русского оркестра под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Павла Васильева вы услышите самые известные произведения композитора.

Золотые хиты Бабаджаняна

Музыкальная жизнь нашей страны 1960-70-х годов невозможно представить без таких шедевров, как «Лучший город земли», «Свадьба», «Чертово колесо», «Королева красоты» и «Солнцем опьянённый». Эти песни стали не только хитами, но и важной частью культурной идентичности того времени.

Творческий путь композитора

Арно Арутюнович Бабаджанян родился в Ереване в 1921 году. Его музыкальный талант проявился уже в девяти лет, когда он написал своё первое произведение. Композитор был замечен великим А.И. Хачатуряном и стал одним из самых значительных авторов своего времени. В шестидесятые годы лучшие песни Бабаджаняна, написанные на стихи таких поэтов, как Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский, завоевали популярность и стали настоящими хитами.

Ноктюрн — мелодия без слов

Особое внимание стоит уделить «Ноктюрну» — единственному произведению, для которого Бабаджанян категорически отказался писать слова. Он мечтал о том, чтобы эта мелодия существовала отдельно от поэзии, как у Мендельсона. Только после смерти композитора к ней были написаны глубокие стихи Роберта Рождественского, и лучшим исполнителем стал Муслим Магомаев. Спустя почти сорок лет, «Ноктюрн» продолжает восхищать слушателей своей бесподобной красотой.

Не пропустите!

На предстоящем концерте вы сможете насладиться волнами музыки, которая не теряет своей привлекательности с годами. Присоединяйтесь к нам, чтобы вспомнить и заново открыть для себя бессмертные произведения Арно Бабаджаняна!