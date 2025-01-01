Благодарю тебя

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвящённый творчеству выдающегося композитора Арно Бабаджаняна. В исполнении Уральского государственного русского оркестра под руководством художественного руководителя и главного дирижёра Павла Васильева вы услышите самые известные произведения композитора.
Музыкальная жизнь нашей страны 1960-70-х годов невозможно представить без таких шедевров, как «Лучший город земли», «Свадьба», «Чертово колесо», «Королева красоты» и «Солнцем опьянённый». Эти песни стали не только хитами, но и важной частью культурной идентичности того времени.
Арно Арутюнович Бабаджанян родился в Ереване в 1921 году. Его музыкальный талант проявился уже в девяти лет, когда он написал своё первое произведение. Композитор был замечен великим А.И. Хачатуряном и стал одним из самых значительных авторов своего времени. В шестидесятые годы лучшие песни Бабаджаняна, написанные на стихи таких поэтов, как Роберт Рождественский, Евгений Евтушенко и Андрей Вознесенский, завоевали популярность и стали настоящими хитами.
Особое внимание стоит уделить «Ноктюрну» — единственному произведению, для которого Бабаджанян категорически отказался писать слова. Он мечтал о том, чтобы эта мелодия существовала отдельно от поэзии, как у Мендельсона. Только после смерти композитора к ней были написаны глубокие стихи Роберта Рождественского, и лучшим исполнителем стал Муслим Магомаев. Спустя почти сорок лет, «Ноктюрн» продолжает восхищать слушателей своей бесподобной красотой.
На предстоящем концерте вы сможете насладиться волнами музыки, которая не теряет своей привлекательности с годами. Присоединяйтесь к нам, чтобы вспомнить и заново открыть для себя бессмертные произведения Арно Бабаджаняна!