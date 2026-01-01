Оповещения от Киноафиши
О концерте

BLACK TEMPTATION: ORIGINS — новаторский музыкальный опыт в Москве

BLACK TEMPTATION — ORIGINS представляет собой первое событие новой серии масштабных электронных шоу, объединённых единой историей, эстетикой и философией. Это не просто вечеринка, а многослойный музыкальный и визуальный опыт, где звук, свет и пространство работают как единое целое.

Проект задуман как серия ключевых событий, каждое из которых станет отдельной главой большой истории. Первая глава, ORIGINS, пройдет на одной из крупнейших клубных площадок столицы — VK Stadium. Гостей ожидает восьмичасовое шоу с мощной электронной музыкой, продуманной драматургией, масштабным световым и визуальным продакшеном, а также атмосферой, выходящей за рамки привычного клубного формата.

BLACK TEMPTATION создаёт пространство для аудитории, ищущей не просто музыку, а особые переживания и состояния. Проект нацелен на современную городскую публику, которая ценит эстетику, энергию и глубину.

Разнообразие билетов и услуги для гостей

На мероприятие предлагаются различные категории билетов: от общего доступа на танцпол до более комфортных амфитеатров и приватных лож. Для обладателей VIP-доступа подготовлены эксклюзивные подарочные боксы с фирменным мерчем проекта.

Не упустите возможность стать частью этого уникального события и насладиться незабываемым шоу BLACK TEMPTATION — ORIGINS!

Купить билет на концерт Black Temptation

Май
1 мая пятница
21:00
VK Stadium Москва, Ленинградский просп., 80, корп. 17
от 3900 ₽

