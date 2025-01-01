Black стендап

Черная комедия без цензуры! Лучший стендап в Петербурге

Если у вас отличное чувство юмора и не пугают запрещенные в приличном обществе темы, то это мероприятие создано именно для вас. Ожидайте смешных моментов, которые точно не оставят вас равнодушным. Мы гарантируем хороший смех на грани дозволенного!

Что вас ожидает?

Вы сможете насладиться уникальным форматом выступления, где черный юмор будет главной темой. Важно отметить, что это не просто комедия - это погружение в острые и провокационные шутки, которые заставят вас смеяться до слез.

Предупреждение!

Имейте в виду, что на мероприятии будет умеренно жестко. Поэтому мы призываем пожилых людей, детей и беременных воздерживаться от посещения. Пожалуйста, оставайтесь дома, пока продолжается «штормовое предупреждение»!

Строго 18+

Данное шоу предназначено исключительно для аудитории старше 18 лет. Приходите за хорошим настроением и возможностью отключиться от повседневных забот!