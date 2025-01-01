Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Black стендап

Black стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап без цензуры

Приглашаем вас на уникальное мероприятие — стендап «Пс-пс». Это черная комедия, которая не оставит равнодушными любителей острого юмора и запретных тем. Если вы обладаете хорошим чувством юмора и не боитесь смелых шуток, это шоу для вас!

Что вас ждет?

«Пс-пс» — это формат, где смех и провокация идут рука об руку. Вы сможете насладиться остроумными шутками на грани фола, которые заставят вас смеяться до слез. Главное — смех, а остальное не имеет значения!

Важно знать

Пожалуйста, обратите внимание, что это мероприятие строго для зрителей от 18 лет. Умеренно жесткий юмор подразумевает наличие в зале только взрослых, поэтому мы настоятельно рекомендуем пожилым и беременным зрителям остаться дома до окончания штормового предупреждения.

Публикация отзывов

Мы стремимся к тому, чтобы каждое шоу получало аплодисменты и положительные отзывы. Ваша поддержка и отзывы очень важны для нас, особенно от "сына маминой подруги".

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Мы ждем вас на стендапе «Пс-пс»!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:00 от 290 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:00 от 290 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:00 от 290 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:00 от 290 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Поправка Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, литера Ц
20:00 от 290 ₽

В ближайшие дни

18+
Юмор
Stand Up. Битва Поколений
27 сентября в 17:00 Поправка
от 900 ₽
Маскарад
6+
Классическая музыка
Маскарад
16 ноября в 15:00 Дом Кочневой
от 1200 ₽
#В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
6+
Классическая музыка
#В_свечах: Шедевры классики в особняке Половцова
16 августа в 19:00 Дом Архитектора
от 950 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше