Black стендап

Стендап без цензуры

Приглашаем вас на уникальное мероприятие — стендап «Пс-пс». Это черная комедия, которая не оставит равнодушными любителей острого юмора и запретных тем. Если вы обладаете хорошим чувством юмора и не боитесь смелых шуток, это шоу для вас!

Что вас ждет?

«Пс-пс» — это формат, где смех и провокация идут рука об руку. Вы сможете насладиться остроумными шутками на грани фола, которые заставят вас смеяться до слез. Главное — смех, а остальное не имеет значения!

Важно знать

Пожалуйста, обратите внимание, что это мероприятие строго для зрителей от 18 лет. Умеренно жесткий юмор подразумевает наличие в зале только взрослых, поэтому мы настоятельно рекомендуем пожилым и беременным зрителям остаться дома до окончания штормового предупреждения.

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Мы стремимся к тому, чтобы каждое шоу получало аплодисменты и положительные отзывы. Ваша поддержка и отзывы очень важны для нас, особенно от "сына маминой подруги".

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого вечера! Мы ждем вас на стендапе «Пс-пс»!