AI-Реальность: Мастермайнд по внедрению нейросетей в бизнес-процессы. Лекция в Санкт-Петербурге
Это не просто лекция или теория. Это бизнес-завтрак для тех, кто желает уже сейчас применить нейросети в своем бизнесе, получая реальную пользу и ощутимые результаты.
Что мы обсудим?
На мероприятии мы разберем, как с помощью ИИ можно:
- Сократить издержки на персонал,
- Автоматизировать рутинные задачи,
- Повысить эффективность работы в 2–3 раза.
Спикер
Роман Широковский — B2B-маркетолог и практик, который помогает клиентам выстраивать поток клиентов и автоматизировать процессы с помощью маркетинга и AI-инструментов.
Опыт Романа
- С 2015 года работает в маркетинге;
- Построил и продал маркетинговое агентство;
- Наработал практический опыт в более 80 проектах в разных нишах.
Роман поделится своими кейсами и разберет ваши бизнес-процессы, показывая на примере, как сотрудник с ИИ-усилением может закрывать задачи на сумму 120–150 тыс. рублей при зарплате 15–30 тыс. рублей.
Живые разборы
После выступления Романа мы перейдем к живым разборам ваших бизнесов и процессов. Вместе посмотрим, куда можно встроить нейросети прямо сейчас — без мифов и волшебных кнопок, с конкретным результатом.
Формат мероприятия
Камерный мастермайнд-завтрак, живая работа, кейсы, инсайты и разборы — это то, что ждет участников.
Для кого это мероприятие?
- Предприниматели,
- Эксперты,
- Владельцы агентств и малого бизнеса,
- Все, кто хочет научиться применять ИИ на практике.
Модератор бизнес-завтрака
Петр Лукашевич — журналист и ведущий мероприятий с большим опытом, бизнес-тренер, соучредитель тренинг-центра "Измайловский".
Программа бизнес-завтрака
- Выступление Романа и разбор ваших бизнес-процессов в живом формате с ответами на вопросы и экспертным опытом.
- Нетворкинг — возможность проявиться в неформальной атмосфере.
- Завтрак — сырники, блинчики, чай, кофе и печеньки включены в стоимость билета.
Приглашаем тех, кто:
- Заинтересован в привлечении клиентов и внедрении новых стратегий и методов,
- Хотит оптимизировать работу своего бизнеса и сократить расходы,
- Желает научиться применять ИИ на практике, а не только генерировать картинки.