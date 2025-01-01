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Бизнес-завтрак «AI-Реальность: внедри нейросети в бизнес-процессы»
Киноафиша Бизнес-завтрак «AI-Реальность: внедри нейросети в бизнес-процессы»

Бизнес-завтрак «AI-Реальность: внедри нейросети в бизнес-процессы»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

AI-Реальность: Мастермайнд по внедрению нейросетей в бизнес-процессы. Лекция в Санкт-Петербурге

Это не просто лекция или теория. Это бизнес-завтрак для тех, кто желает уже сейчас применить нейросети в своем бизнесе, получая реальную пользу и ощутимые результаты.

Что мы обсудим?

На мероприятии мы разберем, как с помощью ИИ можно:

  • Сократить издержки на персонал,
  • Автоматизировать рутинные задачи,
  • Повысить эффективность работы в 2–3 раза.

Спикер

Роман Широковский — B2B-маркетолог и практик, который помогает клиентам выстраивать поток клиентов и автоматизировать процессы с помощью маркетинга и AI-инструментов.

Опыт Романа

  • С 2015 года работает в маркетинге;
  • Построил и продал маркетинговое агентство;
  • Наработал практический опыт в более 80 проектах в разных нишах.

Роман поделится своими кейсами и разберет ваши бизнес-процессы, показывая на примере, как сотрудник с ИИ-усилением может закрывать задачи на сумму 120–150 тыс. рублей при зарплате 15–30 тыс. рублей.

Живые разборы

После выступления Романа мы перейдем к живым разборам ваших бизнесов и процессов. Вместе посмотрим, куда можно встроить нейросети прямо сейчас — без мифов и волшебных кнопок, с конкретным результатом.

Формат мероприятия

Камерный мастермайнд-завтрак, живая работа, кейсы, инсайты и разборы — это то, что ждет участников.

Для кого это мероприятие?

  • Предприниматели,
  • Эксперты,
  • Владельцы агентств и малого бизнеса,
  • Все, кто хочет научиться применять ИИ на практике.

Модератор бизнес-завтрака

Петр Лукашевич — журналист и ведущий мероприятий с большим опытом, бизнес-тренер, соучредитель тренинг-центра "Измайловский".

Программа бизнес-завтрака

  1. Выступление Романа и разбор ваших бизнес-процессов в живом формате с ответами на вопросы и экспертным опытом.
  2. Нетворкинг — возможность проявиться в неформальной атмосфере.
  3. Завтрак — сырники, блинчики, чай, кофе и печеньки включены в стоимость билета.

Приглашаем тех, кто:

  • Заинтересован в привлечении клиентов и внедрении новых стратегий и методов,
  • Хотит оптимизировать работу своего бизнеса и сократить расходы,
  • Желает научиться применять ИИ на практике, а не только генерировать картинки.

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 30 июля
Тренинг-центр «Измайловский» Санкт-Петербург, Измайловский просп., 2
11:00 от 1500 ₽

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