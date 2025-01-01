AI-Реальность: Мастермайнд по внедрению нейросетей в бизнес-процессы. Лекция в Санкт-Петербурге

Это не просто лекция или теория. Это бизнес-завтрак для тех, кто желает уже сейчас применить нейросети в своем бизнесе, получая реальную пользу и ощутимые результаты.

Что мы обсудим?

На мероприятии мы разберем, как с помощью ИИ можно:

Сократить издержки на персонал,

Автоматизировать рутинные задачи,

Повысить эффективность работы в 2–3 раза.

Спикер

Роман Широковский — B2B-маркетолог и практик, который помогает клиентам выстраивать поток клиентов и автоматизировать процессы с помощью маркетинга и AI-инструментов.

Опыт Романа

С 2015 года работает в маркетинге;

Построил и продал маркетинговое агентство;

Наработал практический опыт в более 80 проектах в разных нишах.

Роман поделится своими кейсами и разберет ваши бизнес-процессы, показывая на примере, как сотрудник с ИИ-усилением может закрывать задачи на сумму 120–150 тыс. рублей при зарплате 15–30 тыс. рублей.

Живые разборы

После выступления Романа мы перейдем к живым разборам ваших бизнесов и процессов. Вместе посмотрим, куда можно встроить нейросети прямо сейчас — без мифов и волшебных кнопок, с конкретным результатом.

Формат мероприятия

Камерный мастермайнд-завтрак, живая работа, кейсы, инсайты и разборы — это то, что ждет участников.

Для кого это мероприятие?

Предприниматели,

Эксперты,

Владельцы агентств и малого бизнеса,

Все, кто хочет научиться применять ИИ на практике.

Модератор бизнес-завтрака

Петр Лукашевич — журналист и ведущий мероприятий с большим опытом, бизнес-тренер, соучредитель тренинг-центра "Измайловский".

Программа бизнес-завтрака

Выступление Романа и разбор ваших бизнес-процессов в живом формате с ответами на вопросы и экспертным опытом. Нетворкинг — возможность проявиться в неформальной атмосфере. Завтрак — сырники, блинчики, чай, кофе и печеньки включены в стоимость билета.

Приглашаем тех, кто: