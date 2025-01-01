Бизнес-форум «Продажи. Главное-2025» для предпринимателей в Москве

Приглашаем вас на уникальное событие в мире бизнеса – форум «Продажи. Главное-2025». Это событие станет настоящим источником знаний и опыта для всех, кто стремится к развитию и успеху в сфере продаж.

Кому полезен форум?

собственники бизнеса и предприниматели

руководители

маркетологи

менеджеры по продажам

Чего ожидать?

Форум пройдет два дня, насыщенные интенсивным обучением от более чем 40 именитых спикеров. Участники смогут не только познакомиться с новыми тенденциями, но и получить практические навыки, которые помогут улучшить свои результаты в продажах.

Формат

Событие будет проходить в пяти залах, где каждый участник найдет подходящий поток для себя. Спикеры поделятся своим опытом и стратегиями, которые помогут наладить более эффективные продажи и увеличить доходы.

Не упустите возможность стать частью этого необычного форума, где бизнес-идеи обретают новую жизнь!