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Бию пәрие/Очарованный танцем
Киноафиша Бию пәрие/Очарованный танцем

Спектакль Бию пәрие/Очарованный танцем

Постановка
Татарский театр им. Камала 12+
Продолжительность 2 часа 20 минут
Возраст 12+

О спектакле

Проект в честь юбилея народного артиста Татарстана Ильдуса Габдрахманова

«Очарованный танцем» появился как разовый проект в честь юбилея народного артиста Татарстана Ильдуса Габдрахманова. Однако успех постановки вдохновил театр на создание полноценного спектакля, который укрепил сюжет и расширил сценическое действие.

Возвращение героя

Сюжет повествует о Саяре Рамиеве — танцоре, одержимом искусством. Возвратившись в родной город, он встречает свою давнюю любовь, погружается в мир нового поколения хореографов и находит ответы на важные жизненные вопросы.

Музыкальная комедия и танец

Спектакль обрамлен в легкую форму музыкальной комедии с множеством ярких танцевальных номеров. Каждый момент на сцене наполнен пластикой и красотой движения, подчеркивая главную идею — танец как смысл жизни.

Гарантированные эмоции

С девизом «Никто не уйдет разочарованным» спектакль обещает подарить зрителям незабываемые впечатления, наполняя сердца вдохновением и любовью к искусству.

Режиссер
Ильгиз Зайниев
В ролях
Ильдус Габдрахманов
Ляйсан Рахимова
Артур Шайдуллин
Ильтазар Мухаматгалиев
Люция Хамитова
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