Спектакль Бию пәрие / Очарованный танцем

Очарованный танцем. Музыкальная комедия

Музыкальная комедия, идущая на татарском языке с синхронным переводом на русский и английские языки, представляет собой уникальное театральное событие. Спектакль «Очарованный танцем» стал результатом необычной идеи: народный артист РТ Ильдус Габдрахманов отказался от традиционного юбилейного вечера и пригласил драматурга и режиссера Ильгиза Зайниева создать короткую пьесу, посвященную танцу.

Задумка оказалась удачной. После успешного показа зрители стали активно обращаться с просьбой включить спектакль в репертуар театра. В ответ на интерес публики, драматург дописал новые сцены и укрепил сюжетный каркас. Летние репетиции положили начало новому этапу жизни спектакля.

Сюжет

Главный герой, Саяр Рамиев, танцор, возвращается в родной город после долгого отсутствия. Здесь он воссоединяется со своей давней любовью, встречает новое поколение хореографов и осознает важные истины о жизни и искусстве. Глубокие мысли создателей спектакля прекрасно укладываются в форму музыкальной комедии, насыщенной яркими танцевальными номерами.

Девиз спектакля

Как заявляют авторы: «никто не уйдет разочарованным». Это обещание создает атмосферу ожидания и волнения у зрителей, приглашая их насладиться не только красотой танца, но и глубиной задумки.