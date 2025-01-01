Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бию пәрие / Очарованный танцем
Киноафиша Бию пәрие / Очарованный танцем

Спектакль Бию пәрие / Очарованный танцем

Постановка
Театр им. Камала. Новое здание 12+
Возраст 12+

О спектакле

Очарованный танцем. Музыкальная комедия

Музыкальная комедия, идущая на татарском языке с синхронным переводом на русский и английские языки, представляет собой уникальное театральное событие. Спектакль «Очарованный танцем» стал результатом необычной идеи: народный артист РТ Ильдус Габдрахманов отказался от традиционного юбилейного вечера и пригласил драматурга и режиссера Ильгиза Зайниева создать короткую пьесу, посвященную танцу.

Задумка оказалась удачной. После успешного показа зрители стали активно обращаться с просьбой включить спектакль в репертуар театра. В ответ на интерес публики, драматург дописал новые сцены и укрепил сюжетный каркас. Летние репетиции положили начало новому этапу жизни спектакля.

Сюжет

Главный герой, Саяр Рамиев, танцор, возвращается в родной город после долгого отсутствия. Здесь он воссоединяется со своей давней любовью, встречает новое поколение хореографов и осознает важные истины о жизни и искусстве. Глубокие мысли создателей спектакля прекрасно укладываются в форму музыкальной комедии, насыщенной яркими танцевальными номерами.

Девиз спектакля

Как заявляют авторы: «никто не уйдет разочарованным». Это обещание создает атмосферу ожидания и волнения у зрителей, приглашая их насладиться не только красотой танца, но и глубиной задумки.

Купить билет на спектакль Бию пәрие / Очарованный танцем

Помощь с билетами
В других городах
Январь
Февраль
11 января воскресенье
17:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 500 ₽
24 февраля вторник
19:00
Театр им. Камала. Новое здание Казань, Хади Такташа, 74
от 500 ₽

Фотографии

Бию пәрие / Очарованный танцем Бию пәрие / Очарованный танцем Бию пәрие / Очарованный танцем Бию пәрие / Очарованный танцем Бию пәрие / Очарованный танцем Бию пәрие / Очарованный танцем Бию пәрие / Очарованный танцем Бию пәрие / Очарованный танцем

В ближайшие дни

Грязный стендап. Лучшее
18+
Юмор
Грязный стендап. Лучшее
30 декабря в 19:00 Comedy Crew
от 700 ₽
Башмагым / Башмачки
16+
Драма
Башмагым / Башмачки
10 января в 11:00 Театр им. Камала. Новое здание
от 900 ₽
Шәрык клубы кинотеатры / Видеопоказ спектакля Мәңгелек буран / И дольше века длится день…
12+
Драма Творческий вечер
Шәрык клубы кинотеатры / Видеопоказ спектакля Мәңгелек буран / И дольше века длится день…
20 декабря в 15:00 Интерактивный мультимедийный комплекс «Шарык клубы»
Билеты
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше