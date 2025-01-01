Меню
Битва жанров
Билеты от 1000₽
Киноафиша Битва жанров

Битва жанров

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Конкурс молодых вокалистов: Музыка без границ

Приглашаем вас на новый эксклюзивный проект Дома Винтажной музыки и Арсения Сурина. Это уникальное событие, где лучшие молодые вокалисты страны будут соревноваться за денежный приз и признание публики!

Яркие выступления и элемент соревнования

В этом музыкальном конкурсе участвует великолепный состав музыкантов, которые помогут исполнителям раскрыть все краски своих голосов. Каждый вокалист представит свой жанр, и в каждой категории будет всего четыре участника. Это обеспечит зрителям разнообразие и возможность выбрать своего любимца.

Голосуйте за своего победителя!

Самое интригующее в этом проекте — это возможность зрителей активно участвовать в конкурсе. Каждый из вас сможет голосовать за своего фаворита, и именно ваши голоса решат, какой жанр станет победителем! Поддержите своих любимых исполнителей и помогите им заработать признание.

Откройте новые таланты

Не упустите шанс открыть для себя новые имена в музыке! Возможно, после этого концерта вы обнаружите для себя настоящую звезду, о которой еще никто не слышал.

Мы ждём вас на этом незабываемом музыкальном событии, которое объединит все грани искусства и талантов! Не пропустите возможность стать частью этого захватывающего конкурса!

Расписание

20 сентября
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
20:00 от 1000 ₽

