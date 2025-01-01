Грандиозное симфоническое шоу в Зимнем театре

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — Битва саундтреков! Это грандиозное симфоническое шоу погрузит вас в атмосферу культовых фильмов и сериалов, которые оставили след в сердцах зрителей. Вы сможете услышать завораживающие мелодии, которые стали неотъемлемой частью любимых историй.

Музыка, которая захватывает дух

Мечтали ли вы когда-нибудь вживую услышать мелодии из таких шедевров, как «Аватар» или «Интерстеллар»? Или, возможно, вас манит волшебный мир «Гарри Поттера»? В программе представлены главные музыкальные темы из легендарных зарубежных и отечественных кинохитов:

Аватар

Интерстеллар

Игра престолов

Гладиатор

Гарри Поттер

Ведьмак

Темный рыцарь

Свой среди чужих, чужой среди своих

Властелин колец

Звездные войны

Однажды в Америке

Король Лев

Титаник

Начало

Пираты Карибского моря

Миссия невыполнима

Очень странные дела

Исполнители и подробности

Проект реализуется агентством «ИнтерКонцерт» с участием симфонического оркестра «Red orchestra» из города Краснодар. В качестве солиста выступит Заслуженный артист Краснодарского края Алексей Куликов, который исполнит произведения на флейте и дудуке.

Обратите внимание, что в программе возможны изменения и дополнения. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!