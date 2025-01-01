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Битва саундтреков
Киноафиша Битва саундтреков

Битва саундтреков

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Грандиозное симфоническое шоу в Зимнем театре

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие — Битва саундтреков! Это грандиозное симфоническое шоу погрузит вас в атмосферу культовых фильмов и сериалов, которые оставили след в сердцах зрителей. Вы сможете услышать завораживающие мелодии, которые стали неотъемлемой частью любимых историй.

Музыка, которая захватывает дух

Мечтали ли вы когда-нибудь вживую услышать мелодии из таких шедевров, как «Аватар» или «Интерстеллар»? Или, возможно, вас манит волшебный мир «Гарри Поттера»? В программе представлены главные музыкальные темы из легендарных зарубежных и отечественных кинохитов:

  • Аватар
  • Интерстеллар
  • Игра престолов
  • Гладиатор
  • Гарри Поттер
  • Ведьмак
  • Темный рыцарь
  • Свой среди чужих, чужой среди своих
  • Властелин колец
  • Звездные войны
  • Однажды в Америке
  • Король Лев
  • Титаник
  • Начало
  • Пираты Карибского моря
  • Миссия невыполнима
  • Очень странные дела

Исполнители и подробности

Проект реализуется агентством «ИнтерКонцерт» с участием симфонического оркестра «Red orchestra» из города Краснодар. В качестве солиста выступит Заслуженный артист Краснодарского края Алексей Куликов, который исполнит произведения на флейте и дудуке.

Обратите внимание, что в программе возможны изменения и дополнения. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 14 августа
Амфитеатр Краснодар, Разведчика Леонова, парк «Краснодар»
20:30 от 2500 ₽

Фотографии

Битва саундтреков Битва саундтреков Битва саундтреков Битва саундтреков Битва саундтреков Битва саундтреков Битва саундтреков

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