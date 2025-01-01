Битва саундтреков. Новогоднее шоу

Мечтали ли вы когда-нибудь вживую услышать познакомить себя с любимыми мелодиями из культовых фильмов и сериалов? Теперь у вас есть такая возможность! В рамках необычного симфонического шоу звучат главные музыкальные темы из известных картин, которые навсегда остались в сердцах зрителей.
На этом волшебном концерте вы сможете насладиться мелодиями из:
Каждая композиция – это не просто музыка, а погружение в удивительную атмосферу каждого киношедевра. Зрители смогут ощутить ностальгию, переживая моменты из любимых фильмов вновь и вновь.
Проект организован агентством ИнтерКонцерт и исполнен симфоническим оркестром RED orchestra. Эти профессионалы перенесут вас в мир музыки, создавая уникальное звуковое пространство.
Не упустите возможность стать частью этого захватывающего шоу! Вас ждет путешествие в мир звуков и эмоций, которое подарит праздник и радость каждому зрителю.