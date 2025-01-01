Меню
Битва саундтреков. Новогоднее шоу
Киноафиша Битва саундтреков. Новогоднее шоу

Битва саундтреков. Новогоднее шоу

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Грандиозное музыкальное путешествие: Битва саундтреков

Мечтали ли вы когда-нибудь вживую услышать познакомить себя с любимыми мелодиями из культовых фильмов и сериалов? Теперь у вас есть такая возможность! В рамках необычного симфонического шоу звучат главные музыкальные темы из известных картин, которые навсегда остались в сердцах зрителей.

Невероятные композиции

На этом волшебном концерте вы сможете насладиться мелодиями из:

  • «Один Дома»
  • «Холодного сердца»
  • «Гарри Поттера»
  • «Пиратов Карибского моря»
  • «Властелина колец»
  • «Титаника»
  • «Интерстеллара»
  • и многих других!

Каждая композиция – это не просто музыка, а погружение в удивительную атмосферу каждого киношедевра. Зрители смогут ощутить ностальгию, переживая моменты из любимых фильмов вновь и вновь.

Создатели и исполнители

Проект организован агентством ИнтерКонцерт и исполнен симфоническим оркестром RED orchestra. Эти профессионалы перенесут вас в мир музыки, создавая уникальное звуковое пространство.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего шоу! Вас ждет путешествие в мир звуков и эмоций, которое подарит праздник и радость каждому зрителю.

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 14 декабря
Конгресс-холл ДГТУ Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1
19:00 от 1500 ₽

