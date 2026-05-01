Битва комиков

Стендап-вечер в Екатеринбурге

Приглашаем вас на уникальный стендап-шоу, где вы сможете насладиться выступлениями множества местных комиков. Каждый из них стремится завоевать ваше внимание и получить ваши аплодисменты, ведь зрители выберут лучшего комика вечера, который удостоит себя денежного приза!

Условия участия

Чтобы максимально насладиться представлением, рекомендуем приходить заранее. Двери открываются за полчаса до начала шоу, что позволит вам удобно расположиться и сделать заказ в баре. Обратите внимание, что после начала шоу работа бара прекращается, поэтому не упустите возможность освежиться.

Рассадка

Рассадка в зале осуществляется строго по выбранным вами местам. Пожалуйста, следуйте схеме посадки, чтобы избежать лишних неудобств во время шоу.

Не пропустите шанс провести вечер в компании веселых историй и острого юмора — мы ждем вас на нашем стендап-вечере!