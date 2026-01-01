Оповещения от Киноафиши
Битва комиков
Киноафиша Битва комиков

Битва комиков

18+
Возраст 18+

О концерте

Битва комиков: сразитесь со смехом

«Битва Комиков» — это захватывающе весёлое мероприятие в формате конкурса stand-up комедии. Здесь несколько комиков сразятся в остроумии, выпуская на сцену уникальные выступления, чтобы рассмешить зрителей.

Организаторы

Мероприятие проводит команда Yushin Brothers, известная своей работой в области stand-up и созданием незабываемых шоу. Это опытные профессионалы, которые умеют создать уютную атмосферу для зрителей.

Почему стоит посетить?

Не упустите возможность увидеть лучших комиков страны в действии! Вы гарантированно получите море эмоций и хорошего настроения от остроумных шуток. Атмосфера в «Лофт-Пространстве Yushin Brothers» всегда дружелюбная и теплая, что добавляет ещё больше привлекательности к вечеру.

Кому будет интересно?

Это событие будет интересно всем любителям стендап-комедии и хорошего юмора, которые ищут способ провести вечер в компании смешных и талантливых людей.

Как проходит битва?

Каждому участнику предоставляется всего 30 секунд, чтобы рассмешить зал. Если за это время публика не смеётся, комик покидает сцену. В конце вечера остаются самые смешные — они выходят в финал и устраивают заключительное выступление. Победитель получает денежный приз!

В других городах
Март
12 марта четверг
21:00
Стендап-клуб «Хэдлайнер» Красноярск, Молокова, 56
от 600 ₽

В ближайшие дни

Вечер стендапа
18+
Юмор
Вечер стендапа
27 марта в 20:00 Пространство Yushin Brothers
от 700 ₽
Открытый микрофон от Стендап Сибирь
18+
Юмор
Открытый микрофон от Стендап Сибирь
1 апреля в 00:00 Пространство Yushin Brothers
от 300 ₽
Пятничный стендап
18+
Юмор
Пятничный стендап
13 марта в 20:30 Стендап-клуб «Хэдлайнер»
от 1100 ₽
