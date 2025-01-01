Меню
Битва комиков
Битва комиков

18+
Комедийный баттл: шутки решают судьбу

Комики сражаются за настоящие денежные призы, но вместо ударов кулаками они вооружаются юмором. Это не просто комедия — это настоящая битва умов и остроумия, где зрители становятся судьями.

Как проходит шоу?

На протяжении всего мероприятия комики выступают с оригинальными шутками и импровизированными номерами. Зрители активно участвуют в оценке выступлений: именно они решают, кто из участников заслуживает победы и заберёт весь призовой банк. Это создает напряжение и азарт, а также наполняет атмосферу весельем и неожиданностями.

Что ожидать от выступлений?

Каждое шоу уникально благодаря разнообразию стилей и подходов комиков. Вы услышите как остроумные остроты, так и глубокие мысли, а также забавные анекдоты из жизни. Комики готовы к неожиданным поворотам и постоянно адаптируют свои выступления в ответ на реакцию зрителей.

Преимущества участия в шоу

Кроме возможности насладиться искромётным юмором, вечер предоставит вам шанс поддержать своих любимых исполнителей. Ваш голос может стать решающим для их победы, а также вы сможете взять участие в необычной и захватывающей атмосфере комедийного баттла.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного шоу — ваше мнение может изменить всё!

В других городах
Декабрь
12 декабря пятница
23:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 500 ₽
21 декабря воскресенье
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 500 ₽
28 декабря воскресенье
20:00
Стендап Челябинск Челябинск, просп. Ленина, 66а, стр. 1
от 500 ₽

В ближайшие дни

Опытный микрофон
18+
Юмор
Опытный микрофон
11 декабря в 20:00 Стендап Челябинск
Билеты
Стендап Челябинск: лучшее за год
18+
Юмор
Стендап Челябинск: лучшее за год
20 декабря в 20:00 Стендап Челябинск
от 1000 ₽
Шоумен: Сергей Лазарев
16+
Поп
Шоумен: Сергей Лазарев
18 декабря в 19:00 МТС Live Холл
от 3000 ₽
