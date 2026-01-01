Оповещения от Киноафиши
Битва комиков

18+
Возраст 18+

О концерте

Смех в споре: комики сражаются за приз

В уникальном спектакле, где комедия становится соревнованием, комики бьются за настоящие деньги. Но вместо кулаков в этом «поединке» они используют свои лучшие шутки. Здесь каждое слово — это удар, а каждый смех зрителей — предмет весомых решений.

Как это работает?

Зрители играют роль рефери — они решают, кто из комиков справился лучше и заслуживает забрать весь банк. Этот нестандартный формат делает шоу интерактивным, и позволяет зрителям не просто наблюдать, а активно участвовать в процессе.

Зачем идти на это шоу?

Посетив этот спектакль, вы не только насладитесь качественной комедией, но и почувствуете себя частью зрелища. А кто знает, может быть, именно ваше решение станет судьбоносным для одного из комиков!

Не упустите шанс

Не пропустите возможность увидеть, как юмор становится настоящим оружием, а смех — решающим фактором в битве за приз. Приходите, наслаждайтесь атмосферой и поддержите своих фаворитов!

Март
1 марта воскресенье
18:00
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
от 500 ₽
9 марта понедельник
21:00
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
от 500 ₽
14 марта суббота
18:00
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
от 500 ₽

