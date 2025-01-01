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Битва комиков

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Стендап-вечер в Екатеринбурге: Борьба за приз

Приглашаем вас на уникальный стендап-вечер в первом стендап-клубе Екатеринбурга, где выступят сразу несколько местных комиков. Каждый из них стремится завоевать ваше внимание и ваши аплодисменты. В конце вечера зрители выберут лучшего комика, который получит денежный приз!

Когда и где?

Двери клуба открываются за полчаса до начала шоу. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы успеть занять свои места и сделать заказ в баре. Обратите внимание: после старта представления работа бара приостанавливается.

Как проходят места?

Рассадка осуществляется строго по заранее выбранным местам на схеме. Это позволит вам удобно устроиться и насладиться выступлениями.

Интересные факты

Стендап-клуб Екатеринбурга — это место, где начинающие комики могут проявить себя и покорить публику. Многие из них уже успели завоевать популярность на различных фестивалях и конкурсах. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события!

Приходите, чтобы поддержать местных талантов и получить заряд положительных эмоций!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Екатеринбург, 25 июля
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
19:00 от 500 ₽
Екатеринбург, 2 августа
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
21:00 от 500 ₽

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