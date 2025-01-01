Битва комиков

Приглашаем вас на уникальный стендап-вечер в первом стендап-клубе Екатеринбурга, где выступят сразу несколько местных комиков. Каждый из них стремится завоевать ваше внимание и ваши аплодисменты. В конце вечера зрители выберут лучшего комика, который получит денежный приз!
Двери клуба открываются за полчаса до начала шоу. Мы рекомендуем приходить заранее, чтобы успеть занять свои места и сделать заказ в баре. Обратите внимание: после старта представления работа бара приостанавливается.
Рассадка осуществляется строго по заранее выбранным местам на схеме. Это позволит вам удобно устроиться и насладиться выступлениями.
Стендап-клуб Екатеринбурга — это место, где начинающие комики могут проявить себя и покорить публику. Многие из них уже успели завоевать популярность на различных фестивалях и конкурсах. Не упустите возможность стать частью этого захватывающего события!
Приходите, чтобы поддержать местных талантов и получить заряд положительных эмоций!