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Киноафиша Битва комиков

Битва комиков

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Битва комиков в Пространстве Yushin Brothers

Приглашаем вас на уникальное мероприятие — «Битва комиков», которое пройдет в Пространстве Yushin Brothers. Это шоу обещает стать настоящим праздником юмора и остроумия, где лучшие комики города сразятся за звание самого смешного.

Что вас ждет?

На сцене выступят как известные, так и начинающие комики, каждый из которых представит свою уникальную программу. Зрители смогут насладиться не только смешными номерами, но и интерактивными конкурсами, в которых смогут участвовать сами. Это отличная возможность увидеть, как комики импровизируют и адаптируются к реакции зала.

Почему стоит посетить?

«Битва комиков» — это не просто выступление, а настоящее шоу. Зрители станут частью захватывающего процесса выбора победителя. Голосование, смех, неожиданные повороты сюжета — все это сделает вечер незабываемым.

Интересные факты

  • Пространство Yushin Brothers стало популярным местом для проведения комедийных шоу благодаря своей уютной атмосфере и отличной акустике.
  • Мероприятие проходит в формате «stand-up», который стал особенно популярным в последние годы.
  • Комики, выступающие на «Битве», часто становятся звездами социальных сетей и телевидения.

Не упустите шанс стать частью этого веселого события! Билеты уже в продаже, и количество мест ограничено. Приходите за хорошим настроением и зарядом позитива!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 30 июля
Пространство Yushin Brothers Красноярск, Карла Маркса, 102а, 4 этаж
20:00 от 300 ₽

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