Битломания. Концертное исполнение по песням «The Beatles». Солисты театра Стаса Намина
Билеты от 1500₽
Битломания. Концертное исполнение по песням «The Beatles». Солисты театра Стаса Намина

12+

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Музыкальные граффити: 25 песен о любви The Beatles

Премьера музыкальных зарисовок, созданных на основе хитов «ливерпульской четвёрки», под названием «Музыкальные граффити» — это уникальное событие, посвященное 55-летнему юбилею группы. В программу вошли 25 мировых песен The Beatles, исполненных на языке оригинала.

Оригинальные аранжировки и многоголосие

Знакомые мелодии представлены в оригинальных аранжировках, которые наполняют звук многоголосием и лёгкой иронией. Несмотря на свежий подход, здесь слышно глубокое уважение к стилистике группы. Это не обычные каверы — это настоящий музыкальный праздник.

Музыкальные граффити: новый взгляд на классику

«Музыкальные граффити» — это живой и энергичный концерт, где классика рока гармонично сочетается с современным звучанием. В этом проекте можно почувствовать не только ностальгию, но и свежий взгляд на музыку, ставшую вечной. Искренняя любовь к наследию одной из величайших групп в истории делает это шоу поистине уникальным.

Эмоции на сцене

На сцене царят голоса, ритм и эмоции, которые наполняют аудиторию особым настроением. Это отличный способ вновь пережить лучшие моменты группы и добавить ярких эмоций в вечер. Не упустите возможность стать частью этого музыкального события!

Купить билет на концерт Битломания. Концертное исполнение по песням «The Beatles». Солисты театра Стаса Намина

Октябрь
21 октября вторник
19:00
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
от 1500 ₽

