Битломания. Christmas Time!
Билеты от 2000₽
Киноафиша Битломания. Christmas Time!

Спектакль Битломания. Christmas Time!

Постановка
Театр музыки и драмы Стаса Намина 12+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О спектакле

Мюзикл по песням «The Beatles»

Приглашаем вас на незабываемое театрализованное представление в жанре музыкальной пародии! В центре внимания — праздничная интерпретация хитов легендарной группы The Beatles. Но прежде чем погрузиться в магию спектакля, у нас запланировано начало новогоднего празднования вместе с нашими артистами.

Сюжет и атмосфера

Действие происходит в университете некой «средней» страны, в «среднем» городе. Здесь переплетаются веселые и грустные студенческие истории, объединенные темами молодости и любви. Вся сюжетная линия передаётся с помощью яркой и запоминающейся музыки.

Музыкальные хиты в новом свете

В нашем спектакле вы услышите мировые хиты «ливерпульской четвёрки», исполняемые труппой театра на языке оригинала. Несмотря на пародийные элементы, оригинальные аранжировки и многоголосное исполнение помогают сохранить неповторимую стилистику Битлз, выражая глубокое уважение к наследию этих великих музыкантов.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного события, сочетая замечательную музыку с эмоциональными историями! Мы ждем вас!

Режиссер
Кирилл Золыгин
В ролях
Константин Муранов
Рустим Бахтияров
Ольга Терехун
Юлия Григорьева
Иван Гуськов

Декабрь
Январь
25 декабря четверг
20:00
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
от 2400 ₽
26 декабря пятница
19:00
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
от 2000 ₽
9 января пятница
19:00
Театр музыки и драмы Стаса Намина Москва, Крымский Вал, 9, стр. 33, парк Горького
от 2000 ₽

