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Битком шоу
Киноафиша Битком шоу

Спектакль Битком шоу

Постановка
Лицедеи 16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О спектакле

Лучшие номера и фирменный юмор от выпускников «Лицедеев»

Театр «Битком», основанный выпускниками легендарных «Лицедеев», представляет яркое шоу, где собрано всё лучшее из их творчества. В программе — знаменитые скетчи, монологи, отрывки из спектаклей, а также живое взаимодействие со зрителями.

Погружение в мир комедии

За полтора часа вы успеете узнать, с чего начинался их творческий путь, услышите любимые песни и станете свидетелями фирменного лицедейского юмора, который давно покорил сердца зрителей.

Интерактив с залом

Вас ждёт не просто шоу, но и активное участие в происходящем на сцене — в лучших традициях театра «Лицедеи». Шутки, импровизации и неожиданные повороты — это и есть настоящее «Битком Шоу»!

В ролях
Светлана Бухтоярова
Анна Иванина
Марина Лысенко-Петухова
Анна Мозжевилова
Людмила Назарова

Фотографии

Битком шоу Битком шоу Битком шоу Битком шоу Битком шоу Битком шоу Битком шоу Битком шоу
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