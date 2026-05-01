Концерт bite59 в Москве

30 мая в клубе Eclipse состоится первый сольный концерт группы bite59. Музыканты презентуют свой новый альбом «Новый тупой альбом», в который вошел главный хит «Босодзоку Импала», а также лучшие треки из предыдущего альбома «Львиная доля рэпа».

Группа bite59 представляет собой новый взгляд на ню-метал, смешивая хип-хоп, электронную музыку и элементы экстремального метала. Они стремятся размыть жанровые границы, создавая уникальный музыкальный коктейль.

Лучший способ описать звук bite59 — представить, как Limp Bizkit и создатели Need for Speed устроили бы бой в московском метро. Их музыка наполнена разрушающей энергией, а тексты звучат так же безумно, как голоса в вашей голове.