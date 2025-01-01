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Биртман
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Биртман

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О концерте/спектакле

Не пропустите концерт «Биртман»: праздник музыки и танца!

Каждый концерт «Биртман» — это незабываемый праздник, который никого не оставит равнодушным. Эти талантливые музыканты не только завоевали сердца зрителей, но и заставили танцевать таких известных личностей, как Василий Уткин. Более того, они удостоились «проклятия» самого Юрия Лозы!

Музыка, которая запоминается

Тексты песен «Биртман» мгновенно разлетаются на цитаты и оказываются в ротации ведущих радиостанций. Их музыкальный стиль привлекает внимание и заставляет людей петь хором в зале. Благодаря этому, концерты становятся настоящими феериями, где каждый зритель может почувствовать себя частью большого музыкального события.

Широкая аудитория и уникальная атмосфера

«Биртман» покорил самую разнообразную аудиторию. На их концертах можно встретить студентов-модников, фотомоделей, футбольных фанатов, суровых мужчин в пиджаках и даже самого главного мушкетёра Руси — Михаила Боярского. Это уникальное сочетание зрителей создает особую атмосферу, в которой каждый может найти что-то близкое для себя.

Готовьтесь к веселью!

На концерте «Биртман» вы не только услышите любимые песни, но и сможете насладиться общением с друзьями и незнакомцами. Ваша энергия и позитивный настрой сделают это событие поистине незабываемым. Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника!

Приходите, берите с собой друзей и готовьтесь к тому, чтобы вместе с «Биртман» петь, танцевать и просто наслаждаться жизнью!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Волгоград, 17 октября
Kultura Волгоград, наб. 62-й Армии, 6, Волгоградский речной порт
19:00 от 1600 ₽

Фотографии

Биртман Биртман Биртман

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