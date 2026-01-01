Хиты, которые знают все!

Каждое выступление «Биртман» превращается в незабываемый праздник. Эти ребята заставили танцевать даже Василия Уткина и стали причиной проклятия от самого Юрия Лозы.

Тексты их песен мгновенно разлетаются на цитаты и попадают в ротацию ведущих радиостанций. Их музыка объединяет совершенно разных людей.

Аудитория без границ

На концертах «Биртман» можно встретить студентов-модников, фотомоделей, футбольных фанатов, серьёзных мужчин в пиджаках и даже Михаила Боярского — главного мушкетёра всея Руси.

Хоровое пение и рок-н-ролльный слэм

«Биртман» — это та группа, под песни которой ты поёшь в зале хором, а твой батя неожиданно уходит в слэм. Этот драйв и единение невозможно пропустить!