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Биртман
Киноафиша Биртман

Биртман

Юмористический проект с шансоном и жизнерадостным ретро 18+
Возраст 18+

О концерте

Хиты, которые знают все!

Каждое выступление «Биртман» превращается в незабываемый праздник. Эти ребята заставили танцевать даже Василия Уткина и стали причиной проклятия от самого Юрия Лозы.

Тексты их песен мгновенно разлетаются на цитаты и попадают в ротацию ведущих радиостанций. Их музыка объединяет совершенно разных людей.

Аудитория без границ

На концертах «Биртман» можно встретить студентов-модников, фотомоделей, футбольных фанатов, серьёзных мужчин в пиджаках и даже Михаила Боярского — главного мушкетёра всея Руси.

Хоровое пение и рок-н-ролльный слэм

«Биртман» — это та группа, под песни которой ты поёшь в зале хором, а твой батя неожиданно уходит в слэм. Этот драйв и единение невозможно пропустить!

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В других городах
Октябрь
17 октября суббота
19:00
Свобода Екатеринбург, Черкасская, 12
от 2500 ₽

Фотографии

Биртман Биртман Биртман

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